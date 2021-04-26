«Ювентус» поздравил Александра Заварова с 60-летием

«Ювентус» в клубном твиттере поздравил с юбилеем Заслуженного мастера спорта СССР, бывшего полузащитника сборной СССР Александра Заварова, которому сегодня исполнилось 60 лет.
В клубной карьере Заваров выступал за «Зарю» (Луганск), СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Киев), «Ювентус», «Нанси» и «Сен-Дизье».
За сборную СССР провел 41 матч, в которых забил 6 голов.
Заваров является двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков, Кубка УЕФА, Кубка Италии, вице-чемпионом Европы, лучшим футболистом СССР 1986 года, Заваров — четырехкратный номинант на «Золотой мяч».
Buon 6️⃣0️⃣' compleanno a Zavarov! 🎂#ForzaJuve pic.twitter.com/bP4Wm2INcZ— JuventusFC (@juventusfc) April 26, 2021
Далеко нынешним симулянтам от футбола, до настоящих мастеров! Так корчится в муках и умирать 100 раз за 90 минут игры, на глазах миллионов зрителей, от прикосновения мизинцем, они себе не позволяли. Кроме этого, так грубо играть: толкать в спину, подленько захватывать держа двумя руками, локтями бить в лицо, наступать на ногу лежащему "противнику" - называя современным жёстким футболом. Да, нет, эта игра уже называется не футбол, это - голова, корпус, руки, чуток ноги + мяч.
Далеко нынешним симулянтам от футбола, до настоящих мастеров! Так корчится в муках и умирать 100 раз за 90 минут игры, на глазах миллионов зрителей, от прикосновения мизинцем, они себе не позволяли. Кроме этого, так грубо играть: толкать в спину, подленько захватывать держа двумя руками, локтями бить в лицо, наступать на ногу лежащему "противнику" - называя современным жёстким футболом. Да, нет, эта игра уже называется не футбол, это - голова, корпус, руки, чуток ноги + мяч.