«Ювентус» поздравил Александра Заварова с 60-летием

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26 апреля 2021, 12:41

«Ювентус» в клубном твиттере поздравил с юбилеем Заслуженного мастера спорта СССР , бывшего полузащитника сборной СССР , которому сегодня исполнилось 60 лет.

В клубной карьере Заваров выступал за «Зарю» (Луганск), СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Киев), «Ювентус», «Нанси» и «Сен-Дизье».

За сборную СССР провел 41 матч, в которых забил 6 голов.