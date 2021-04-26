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«Ювентус» поздравил Александра Заварова с 60-летием

26 апреля 2021, 12:41

«Ювентус» в клубном твиттере поздравил с юбилеем Заслуженного мастера спорта СССР, бывшего полузащитника сборной СССР Александра Заварова, которому сегодня исполнилось 60 лет.

В клубной карьере Заваров выступал за «Зарю» (Луганск), СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Киев), «Ювентус», «Нанси» и «Сен-Дизье».

За сборную СССР провел 41 матч, в которых забил 6 голов.

Заваров является двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков, Кубка УЕФА, Кубка Италии, вице-чемпионом Европы, лучшим футболистом СССР 1986 года, Заваров — четырехкратный номинант на «Золотой мяч».

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Брулин
Брулин
26 апреля в 18:30
Долгих Лет жизни Легенда
berda2003
berda2003
26 апреля в 14:32
Поздравляю! Классный футболист! Настоящий представитель Советского футбола!

Далеко нынешним симулянтам от футбола, до настоящих мастеров! Так корчится в муках и умирать 100 раз за 90 минут игры, на глазах миллионов зрителей, от прикосновения мизинцем, они себе не позволяли. Кроме этого, так грубо играть: толкать в спину, подленько захватывать держа двумя руками, локтями бить в лицо, наступать на ногу лежащему "противнику" - называя современным жёстким футболом. Да, нет, эта игра уже называется не футбол, это - голова, корпус, руки, чуток ноги + мяч.
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
26 апреля в 13:28
Помню хорошо!Болел при Союзе за Д(К)
Аксинья
Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
26 апреля в 13:14
На носовом платке мог расправится с двумя-тремя защитниками.
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 13:10
Хороший игрок был!Поздравляю!
Баобаб
Баобаб
26 апреля в 13:09
Уже 60.Летит время.
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 12:56
Респект Юве !!!
shlomo
shlomo
26 апреля в 12:50
Молодцы, что помнят о нем
drug01
drug01
26 апреля в 12:49
Отличный игрок поздравляю
Василий 50
Василий 50
26 апреля в 12:42
Хорошо, что они помнят.
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