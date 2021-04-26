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Дасаев: «Дерби было, конечно, скучноватое и вязкое»

26 апреля 2021, 14:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

Игра была, конечно, скучноватая и вязкая. Дело в том, что на данный момент яркость игры это не самое главное. Задача сейчас — набрать очки, а остальное не так уж важно. Нужно же бороться за второе место, за еврокубки. Самое главное, что «Спартак» взял 3 очка и гонится за «Локомотивом». Напряжение чувствовалось. ЦСКА и «Спартак» проиграли в прошлом туре, поэтому как-то осторожничали. Обе команды рассчитывали на один единственный момент. У «Спартака» это получилось, а у ЦСКА нет. Ларссон — это очень хороший нападающий, который весь сезон показывает стабильную игру. 13 голов — это отличный показатель. Промес был не таким ярким? Понимаете, игра вчера была от обороны. В вязкой игре было тяжеловато Квинси.

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Все комментарии
Capitan555
Capitan555
26 апреля в 16:30
Да Рина́т Файзрахма́нович,вчера никто не хотел особо рисковать,на кону были очень важные 3 очка для одной и для второй команды,но игра всё равно была захватывающая .
VAN ARM
VAN ARM
26 апреля в 14:51
и дело то совсем не в этом)))
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 14:40
Как и всегда. К тому же скандальное.
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