Дасаев: «Дерби было, конечно, скучноватое и вязкое»

Бывший голкипер сборной СССР прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

Игра была, конечно, скучноватая и вязкая. Дело в том, что на данный момент яркость игры это не самое главное. Задача сейчас — набрать очки, а остальное не так уж важно. Нужно же бороться за второе место, за еврокубки. Самое главное, что «Спартак» взял 3 очка и гонится за «Локомотивом». Напряжение чувствовалось. ЦСКА и «Спартак» проиграли в прошлом туре, поэтому как-то осторожничали. Обе команды рассчитывали на один единственный момент. У «Спартака» это получилось, а у ЦСКА нет. Ларссон — это очень хороший нападающий, который весь сезон показывает стабильную игру. 13 голов — это отличный показатель. Промес был не таким ярким? Понимаете, игра вчера была от обороны. В вязкой игре было тяжеловато Квинси.