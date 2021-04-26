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Сайманов испытал ощущение победы после проигрыша от «Краснодара»

26 апреля 2021, 13:47
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов испытал ощущение победы после поражения команды в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Во-первых, не было у нас нескольких важных игроков в нападении. Во-вторых, ребята очень хотели победить в этом матче, понимали, что они находятся очень близко к зоне еврокубков, поэтому необоснованно как-то прижались к воротам. Парни понимали всю важность игры, но нет большого опыта участия в подобных матчах, особенно у молодых. В первом тайме команда была не похожа сама на себя.

После первого тайма команда была немного унылой, Леонид Викторович Слуцкий какие-то правильные вещи подсказал по игре. Потом он сказал интересную фразу: «Мы можем проиграть, но давайте хотя бы не как в первом тайме». Ребята ему ответили: «Давайте постараемся выиграть». И знаете, несмотря на поражение, после окончания матча команда была в приподнятом настроении, вот такие проигрыши сродни победе, потому что переломили ход игры, было ощущение, что мы победили.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
26 апреля в 21:51
Потеря этих 3 очков может лишить ерокубков
drug01
drug01
26 апреля в 13:52
Всё бывает также
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