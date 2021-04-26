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Боярский: «Не жду „Спартак“ в еврокубках»

26 апреля 2021, 13:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

Победа «Спартака» стала для меня неожиданностью. Вообще не расцениваю их как команду, готовую к борьбе в еврокубках. Они сдают постепенно свои позиции. Кроме «Зенита» вообще мало в кого верю. Мы настолько выше других команд, что даже сравнивать нечего. В ближайшие годы к нам никто не приблизится, у «Зенита» будут только укрепления, тем более что в основу подходят молодые ребята. Семак и Тимощук приобретут хороший опыт, будут проводить селекцию, чтобы команда оставалась в лидерах на долгие годы.

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012
27 апреля в 17:04
Ожидаю 4-е место Зенита в группе ЛЧ, а затем и вылет из ЛЕ. В России, к сожалению, нет достойных команд на фоне Еврокубков. Думаю, что Локо сейчас не хуже Зенита. Скоро это точно узнаем.
Владимир 77
Владимир 77
26 апреля в 21:32
Констанция ему не дала,а обиделся он почему то на Спартак
протон1
протон1
26 апреля в 21:07
не понимаю почему он недолюбливает спартак. ведь боярский лицо всего народа отражает . знаменит . он должен быть искусительно изборчив в выражениях
Давран Абдуллаев
Давран Абдуллаев
26 апреля в 19:49
Бояра что опять фигню сказал. Зенит прошлый год ничего не показал.
Константин Белых
Константин Белых
26 апреля в 19:22
Спартак- не ждем больше комментариев о Спартаке от перепившейся шляпы ловящей по переулкам Питера 1000 чертей..
STVA 1
STVA 1 ответ Санчо Панса (раскрыть)
26 апреля в 18:04
Можно думать остальные прям Д"Артаньяны в ЕК!Этот сезон показал много!Загреб Брюгге!Устанешь перечислять))
Zak11
Zak11
26 апреля в 17:54
Ребята из "Брюгге" смеются над тем, что Зенит является командой, готовой к борьбе в еврокубках.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 апреля в 17:38, ред.
Ну почему....Можно с удовольствием посмотреть на то как Спартак как ...овно будет барахтаться в Лиге Европы) Это бесценно!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
26 апреля в 16:35
Пошел в пень, каналья!
NRK FISHKA
NRK FISHKA
26 апреля в 16:17
миша в запое?
за
за ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 апреля в 15:59, ред.
Неужели Вам с того застолья и празднования что-то перепало???
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 апреля в 15:34
Свой Брюгге! Миха не даст совратьь))
Баобаб
Баобаб
26 апреля в 15:33
Люди, аккуратнее с прививками, а то можно стать вот таким вот Боярским.
ABir
ABir
26 апреля в 15:14
В созданных тепличных условиях для Зенита и при отсутствии реальной конкуренции со стороны российских клубов Зенит в еврокубках занимает последние местав группе и лишь усугубляет общий кризис российского футбола. Пора давно уже снять Зенит с государственной газпромовской иглы, и это будет благом для развития всего российского футбола
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 апреля в 15:10
Это слезы после жеребьевки...Зенит Ливеру опять не достался...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 15:04
И на этого Д" Артаньяна найдется Ришелье.
Alhunah
Alhunah
26 апреля в 15:02
А что скажет товарищь Кафельников
Гриша Гриша
Гриша Гриша
26 апреля в 14:55
Потертое седло совсем недавно зенит в суперлигу сватал
МапС
МапС
26 апреля в 14:52
Мне ожидания усатой шляпы по-барабану.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 14:51
+!!!
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 14:50, ред.
Ждут Ливерпуль, Рапид, ПАОК. Брага ждет и ждет АЕК.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 апреля в 14:49, ред.
ЭСК будет рассматривать то что судья вместе с командой отмечал забитый гол ???
Рыжая Борода
Рыжая Борода
26 апреля в 14:46
одно время Миша раздражал меня...а в последние 2-3 года даже жду его комментарии, очень весело )
Гриша Гриша
Гриша Гриша
26 апреля в 14:43
Жидок кошерной водочки наклюкался?
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 14:43, ред.
    vovinho11
    vovinho11 ответ за (раскрыть)
    26 апреля в 14:42
    Поехал в графский парк. Сорвал лилии. Засушил. Скурил )))
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    26 апреля в 14:42
    Боярский упивается собственным величием и вседозволенностью.
    Дожил до седых мудей, а правильно парковать автомобиль так и не научился.
    за
    за ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 апреля в 14:41
      за
      за
      26 апреля в 14:36
      Шляпу сними! (С)
      LOpp
      LOpp
      26 апреля в 14:34
      после прививки от короновируса у Боярского совсем кукуха поехала
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