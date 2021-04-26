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В «Рубине» назвали цель на конец сезона РПЛ

26 апреля 2021, 14:03

Целью «Рубина» на окончание РПЛ является попадание в еврокубки, об этом заявил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

Команда, естественно, хочет попасть в еврокубки. Мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Не важно, против кого мы играем, мы всегда настраиваемся только на победу.

Наш следующий соперник — московское «Динамо», это непростая и очень сильная команда. Потом у нас тульский «Арсенал», который борется за выживание в Премьер-Лиге. Это тоже не самый простой соперник. А «Ротор» в последнем туре может выдать всякое.

Ранее Сайманов прокомментировал поражение «Рубина» от «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ.

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Ironigor
Ironigor
26 апреля в 14:10
РАНОВАТО ЛЁНЯ, РАНОВАТО !!!
rubinovyi2
rubinovyi2
26 апреля в 14:06
Сайманыч,ты то тертый калач,ты-то чего корону раньше времени примеряешь?Какие Еврокубки,если каждое поражение считать победой...((
beefs
beefs
26 апреля в 14:04
хорошее желание, но трудно выполнимое...
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