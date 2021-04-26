В «Рубине» назвали цель на конец сезона РПЛ

Целью «Рубина» на окончание РПЛ является попадание в еврокубки, об этом заявил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

Команда, естественно, хочет попасть в еврокубки. Мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Не важно, против кого мы играем, мы всегда настраиваемся только на победу.

Наш следующий соперник — московское «Динамо», это непростая и очень сильная команда. Потом у нас тульский «Арсенал», который борется за выживание в Премьер-Лиге. Это тоже не самый простой соперник. А «Ротор» в последнем туре может выдать всякое.