Зидан: «„Челси“ заслужил играть в полуфинале ЛЧ, как и „Реал“»

Главный тренер «Реала» порассуждал о предстоящем противостоянии с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Это самая трудная игра в сезоне, потому что она — следующая. Лига чемпионов — особенный турнир, но к настоящему моменту мы уже провели ряд важных матчей. Хотим завершить начатое дело, это наша главная цель.

Это полуфинал. Очевидно, завтра нас ждет непростой матч. Мы должны быть бдительными, хорошо обороняться и стараться создавать моменты. Мы должны показать максимум, чтобы доставить «Челси» проблемы.

«Челси» хорошо справлялся со своими задачами и заслужил играть в полуфинале, как и «Реал». Это будет трудный, другой матч. У «Челси» тоже большой опыт на этом уровне.

До конца сезона остался всего один месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Желание выйти на поле и показать все на что мы способны мотивирует нас.