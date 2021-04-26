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Зидан: «„Челси“ заслужил играть в полуфинале ЛЧ, как и „Реал“»

26 апреля 2021, 14:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о предстоящем противостоянии с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Это самая трудная игра в сезоне, потому что она — следующая. Лига чемпионов — особенный турнир, но к настоящему моменту мы уже провели ряд важных матчей. Хотим завершить начатое дело, это наша главная цель.

Это полуфинал. Очевидно, завтра нас ждет непростой матч. Мы должны быть бдительными, хорошо обороняться и стараться создавать моменты. Мы должны показать максимум, чтобы доставить «Челси» проблемы.

«Челси» хорошо справлялся со своими задачами и заслужил играть в полуфинале, как и «Реал». Это будет трудный, другой матч. У «Челси» тоже большой опыт на этом уровне.

До конца сезона остался всего один месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Желание выйти на поле и показать все на что мы способны мотивирует нас.

Первый матч 1/2 финала ЛЧ «Реал» — «Челси» обслужит арбитр Данни Маккели.

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Все комментарии
протон1
протон1
26 апреля в 21:05
говорили что отстранят их . от игр
vastudio
vastudio
26 апреля в 15:43
Челси минимально выиграет в гостях! Зина подаст в отставку, так как трофеев не будет. Главный трофей - 4 место в Ла Лиге)
dimagas2
dimagas2
26 апреля в 15:08
Реал слил Ла Лигу по ходу,все кинут на ЛЧ.А у Челси еще ничего не решено в АПЛ+финаг кубка Аенлии ждет.
ДАША Д
ДАША Д
26 апреля в 15:03
Шансы примерно равны.
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 15:00
Шикарный матч предстоит, правда думаю без множества голов. Разница в один мяч решит это противостояние. Ждём !!! Всем Добра !!!
ZjzoRe
ZjzoRe
26 апреля в 14:53
"У нас есть проблемы, но они есть у всех"

может, Зидан и физрук, но не нытик, не ищет оправданий заранее, и команда за него бьется
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