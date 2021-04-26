Варан: «„Реал“ должен сыграть с „Челси“ безупречно»

Защитник «Реала» порассуждал о предстоящем противостоянии с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Это очень требовательная стадия турнира. Многое будет зависеть от мелочей. Мы должны сыграть безупречно, с мыслями о победе с самого начала. Сделаем все, чтобы постараться достичь положительного результата.

У «Челси» очень сбалансированная команда. У них классные игроки. Они могут играть по-разному. Важно адаптироваться к игре быстрого и опасного соперника. Мы должны хорошо обороняться, работать как одно целое и не оставлять сопернику свободные зоны.