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Варан: «„Реал“ должен сыграть с „Челси“ безупречно»

26 апреля 2021, 14:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Реала» Рафаэль Варан порассуждал о предстоящем противостоянии с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Это очень требовательная стадия турнира. Многое будет зависеть от мелочей. Мы должны сыграть безупречно, с мыслями о победе с самого начала. Сделаем все, чтобы постараться достичь положительного результата.

У «Челси» очень сбалансированная команда. У них классные игроки. Они могут играть по-разному. Важно адаптироваться к игре быстрого и опасного соперника. Мы должны хорошо обороняться, работать как одно целое и не оставлять сопернику свободные зоны.

Первый матч 1/2 финала ЛЧ «Реал» — «Челси» обслужит арбитр Данни Маккели.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
26 апреля в 15:46
Пакуйте чемоданы,суперлиговцы, только там вам что-то светит......светило,верней))
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
26 апреля в 14:34
Челси пройдет дальше, Реал последнее время не играет безупречно.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 апреля в 14:18
Там жизнь покажет кто сильней
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