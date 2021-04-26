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Круговой недоволен своим положением в «Зените»

26 апреля 2021, 18:41

Защитник Данил Круговой может покинуть «Зенит».

Как сообщается, футболист недоволен нехваткой игрового времени. В нынешнем сезоне Круговой несколько раз просил главного тренера питерского клуба Сергея Семака отпустить его в аренду.

Семак предпочитает выпускать на позиции левого защитника Дугласа Сантоса или Юрия Жиркова. Ожидается, что Круговой будет получать больше игровой практики, когда Жирков завершит карьеру.

В нынешнем сезоне защитник провёл всего 445 минут в рамках РПЛ, отметившись тремя результативными передачами. Круговой является воспитанником «Зенита».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ mag57 (раскрыть)
27 апреля в 09:40
Я так и знал! 😜😁😂
1_DEIVID
1_DEIVID ответ mag57 (раскрыть)
27 апреля в 07:16
Так по себе и не сужу, поэтому ничего хорошего и не написал.
mag57
mag57 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
27 апреля в 01:05
по себе не суди!!!!!!!!!!!!!!!
mag57
mag57 ответ sir_Alex (раскрыть)
27 апреля в 01:03
смотри сзади..
sir_Alex
sir_Alex
26 апреля в 21:40
Из Жиркова песок ещё не сыпется?
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 20:42
Можно пойти в цска, там с Чаловым можно поднатореть.
Звонкий пони
Звонкий пони
26 апреля в 19:21
Дурная голова покоя не даёт. Перешёл бы в ЦСКА - играл бы гораздо чаще
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 19:05
Все недовольные, рано или поздно, оказываются в Сочи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 апреля в 18:56
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 18:52
Практически в любом другом клубе парень бы имел полноценную игровую практику!И если Семак не хочет его отпускать , то надеюсь он имеет на него виды , но от этого игроку не особо легче!Ведь играть он хочет здесь и сейчас!
mihaluch
mihaluch
26 апреля в 18:49
Своим воспитанникам надо давать больше игрового времени.
1_DEIVID
1_DEIVID
26 апреля в 18:48
Скоро пойдёт по кругу.
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 18:48, ред.
Бедолаги , все страдают в Зените !!!))) Одним переплачивают за то что пешком ходят по полю во время игры, другим которые хотят играть на поле не выпускают. Соскакивай пока не стёр лавочку и своё мягкое место. Удачи тебе !!! Всем Добра !!!
sihafazatron
sihafazatron
26 апреля в 18:46
в сочи двери открыты
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