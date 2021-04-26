Круговой недоволен своим положением в «Зените»

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26 апреля 2021, 18:41

Защитник может покинуть «Зенит».

Как сообщается, футболист недоволен нехваткой игрового времени. В нынешнем сезоне Круговой несколько раз просил главного тренера питерского клуба отпустить его в аренду.

Семак предпочитает выпускать на позиции левого защитника или . Ожидается, что Круговой будет получать больше игровой практики, когда Жирков завершит карьеру.