Круговой недоволен своим положением в «Зените»

Защитник Данил Круговой может покинуть «Зенит».
Как сообщается, футболист недоволен нехваткой игрового времени. В нынешнем сезоне Круговой несколько раз просил главного тренера питерского клуба Сергея Семака отпустить его в аренду.
Семак предпочитает выпускать на позиции левого защитника Дугласа Сантоса или Юрия Жиркова. Ожидается, что Круговой будет получать больше игровой практики, когда Жирков завершит карьеру.
В нынешнем сезоне защитник провёл всего 445 минут в рамках РПЛ, отметившись тремя результативными передачами. Круговой является воспитанником «Зенита».