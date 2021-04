Инсинье провёл трёхсотый матч в составе «Наполи» в Серии А

Нападающий «Наполи» провёл 85 минут на поле в матче 33-го тура Серии А против «Торино» (2:0).

Эта встреча стала для капитана неаполитанского клуба трёхсотой в рамках итальянского чемпионата. Инсинье стал в истории «Наполи» лишь пятым игроком, которому покорилась данная отметка.

300 — Lorenzo #Insigne has just become the fifth player to have made 300 Serie A appearances for Napoli. Magnifico.#TorinoNapoli pic.twitter.com/vs7VjO9fVP