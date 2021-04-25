Гвардиола обошёл Лобановского по числу трофеев. Впереди лишь два тренера

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25 апреля 2021, 22:52

Испанский тренер в воскресенье завоевал Кубок Лиги с «Манчестер Сити».

Эта победа позволила Гвардиоле выйти на чистое третье место по количеству трофеев, завоеванных тренерами в официальных турнирах. На счету Гвардиолы 30 титулов, и он теперь на один трофей опережает Валерия Лобановского. Впереди лишь (33) и (49).

Однако самое примечательное, что Гвардиоле на завоевание этих титулов понадобилось всего лишь 12 лет карьеры. В то время как свои трофеи Фергюсон завоевывал в течение 39 лет, Луческу — 40, а Лобановский — 33.