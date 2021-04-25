Гвардиола обошёл Лобановского по числу трофеев. Впереди лишь два тренера

Испанский тренер Хосеп Гвардиола в воскресенье завоевал Кубок Лиги с «Манчестер Сити».
Эта победа позволила Гвардиоле выйти на чистое третье место по количеству трофеев, завоеванных тренерами в официальных турнирах. На счету Гвардиолы 30 титулов, и он теперь на один трофей опережает Валерия Лобановского. Впереди лишь Мирча Луческу (33) и сэр Алекс Фергюсон (49).
Однако самое примечательное, что Гвардиоле на завоевание этих титулов понадобилось всего лишь 12 лет карьеры. В то время как свои трофеи Фергюсон завоевывал в течение 39 лет, Луческу — 40, а Лобановский — 33.
Что-то Маур с самым богатым клубом мира Реалом не повторил успех в ЛЧ. Почему? Потому что Гвардиола его тогда обыграл)) с симулянтами как ты говоришь.
С МЮ, Тоттенхэмом тоже провалился. Неужели слабее Порту были?) неинтересны эти сказки хейтеров.
Отобранные мячи у Рибери нарциссом промолчал в лучших традициях 👍
Что-то мы не заметили, что от нырков нарцисса меньше стали за них топить. Двойные стандарты?! Да!
Тут не замечаем, но там замечаем!
Про Эвребе помним, а про левый гол в финале 98 года не помним? Украденный финал. А с Атлетико левый гол тоже не помним? Можно до утра писать про этот клуб.
Но у вас не хватит смелости признаться, что сливок всегда тянули за уши!!!
Что-то Маур с самым богатым клубом мира Реалом не повторил успех в ЛЧ. Почему? Потому что Гвардиола его тогда обыграл)) с симулянтами как ты говоришь.
С МЮ, Тоттенхэмом тоже провалился. Неужели слабее Порту были?) неинтересны эти сказки хейтеров.
Отобранные мячи у Рибери нарциссом промолчал в лучших традициях 👍
Что-то мы не заметили, что от нырков нарцисса меньше стали за них топить. Двойные стандарты?! Да!
Тут не замечаем, но там замечаем!
Про Эвребе помним, а про левый гол в финале 98 года не помним? Украденный финал. А с Атлетико левый гол тоже не помним? Можно до утра писать про этот клуб.
Но у вас не хватит смелости признаться, что сливок всегда тянули за уши!!!
А поводу предвзятости ко всему каталонскому, обещаю тебе, когда увижу, что от одной пластиковой бутылки полкоманды Реала сляжет, то перестану за Реал болеть тоже. Пересмотри то видео) Маскерано, Серхио Роберто, их даже не коснулась она, а они за головы похватались) Суарес тоже переиграл) Это не только мнение болел Реала, любой болельщик любого клуба скажет, что самые симулянты в Барсе, самые нытики тоже в Барсе, один Пике чего стоит.
Хорошо хоть Суарес ушёл, этот вообще полный неадекват, после каждого касания изображал такие муки, будто ему без анестезии аппендицит вырезали наживую.
Тот матч с Челси при Эвребе - самый позорный матч в истории футбола на таком высоком уровне.
Отобранные в пользу Месси золотые мячи у Снейдера и Хави.
И много много много ещё чего. Можно продолжать до завтра писать гадости об этом клубе.
А поводу предвзятости ко всему каталонскому, обещаю тебе, когда увижу, что от одной пластиковой бутылки полкоманды Реала сляжет, то перестану за Реал болеть тоже. Пересмотри то видео) Маскерано, Серхио Роберто, их даже не коснулась она, а они за головы похватались) Суарес тоже переиграл) Это не только мнение болел Реала, любой болельщик любого клуба скажет, что самые симулянты в Барсе, самые нытики тоже в Барсе, один Пике чего стоит.
Хорошо хоть Суарес ушёл, этот вообще полный неадекват, после каждого касания изображал такие муки, будто ему без анестезии аппендицит вырезали наживую.
Тот матч с Челси при Эвребе - самый позорный матч в истории футбола на таком высоком уровне.
Отобранные в пользу Месси золотые мячи у Снейдера и Хави.
И много много много ещё чего. Можно продолжать до завтра писать гадости об этом клубе.
Хейтеры пусть читают.
Гвардиола с Барсой всего добился. А Ибра остался до сих пор без ЛЧ.
Хейтеры пусть читают.
Гвардиола с Барсой всего добился. А Ибра остался до сих пор без ЛЧ.
В команде Гвардиолы играли постоянно молодые таланты из Ла Масии, и мне называть каждого?
В команде Гвардиолы играли постоянно молодые таланты из Ла Масии, и мне называть каждого?
Это отговорки хейтеров лысого каталонца!
Сегодня за одного игрока дают больше 200 млн евро, наверно за 10 лет раньше столько не тратили. О чём вообще можно говорить? Хосеп больше остальных подтягивал молодёжь из системы клуба, и они становились игроками основы, многие до сих пор играют!
Это отговорки хейтеров лысого каталонца!
Сегодня за одного игрока дают больше 200 млн евро, наверно за 10 лет раньше столько не тратили. О чём вообще можно говорить? Хосеп больше остальных подтягивал молодёжь из системы клуба, и они становились игроками основы, многие до сих пор играют!
Гвардиола его дважды в финале ЛЧ обыграл.
У шотландца аж руки тряслись!
Гвардиола его дважды в финале ЛЧ обыграл.
У шотландца аж руки тряслись!
Фергюсон пришёл не в клуб с вершин мировых рейтингов. Титулы украинских оклег Гвардиолы приплетать не стоит сюда, там всё же двоевластие всю дорогу и понятно, что почти все трофеи делились между Шахтёром и Динамо К.
Фергюсон пришёл не в клуб с вершин мировых рейтингов. Титулы украинских оклег Гвардиолы приплетать не стоит сюда, там всё же двоевластие всю дорогу и понятно, что почти все трофеи делились между Шахтёром и Динамо К.
А где особенный португальский тренеришка в списке? 😀
А где особенный португальский тренеришка в списке? 😀
Если он хорошо выполняет свою работу, куда его еще могли приглашать как не в топовые команды.
К тому же топовые команды могут обеспечить его требования по зарплате.
Кто из вас, критиков, согласился бы работать за меньшие деньги?
Что-то когда Роналду прыгает по топ клубам, где титулы обеспечены, это воспринимается по-другому
Если он хорошо выполняет свою работу, куда его еще могли приглашать как не в топовые команды.
К тому же топовые команды могут обеспечить его требования по зарплате.
Кто из вас, критиков, согласился бы работать за меньшие деньги?
Что-то когда Роналду прыгает по топ клубам, где титулы обеспечены, это воспринимается по-другому
Я читал его книгу. Он никогда не тренировал команду лично. Но находил профессиональных помощников и управлял процессами сверху.
Я читал его книгу. Он никогда не тренировал команду лично. Но находил профессиональных помощников и управлял процессами сверху.
Он прожил 63 года всего. 34 года - его тренерская карьера.
Первая его команда - Днепр. 68-й год.
Он прожил 63 года всего. 34 года - его тренерская карьера.
Первая его команда - Днепр. 68-й год.