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Гвардиола обошёл Лобановского по числу трофеев. Впереди лишь два тренера

25 апреля 2021, 22:52

Испанский тренер Хосеп Гвардиола в воскресенье завоевал Кубок Лиги с «Манчестер Сити».

Эта победа позволила Гвардиоле выйти на чистое третье место по количеству трофеев, завоеванных тренерами в официальных турнирах. На счету Гвардиолы 30 титулов, и он теперь на один трофей опережает Валерия Лобановского. Впереди лишь Мирча Луческу (33) и сэр Алекс Фергюсон (49).

Однако самое примечательное, что Гвардиоле на завоевание этих титулов понадобилось всего лишь 12 лет карьеры. В то время как свои трофеи Фергюсон завоевывал в течение 39 лет, Луческу — 40, а Лобановский — 33.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
27 апреля в 21:22
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
    27 апреля в 09:47
    Когда Гвардиола выиграет с условным Порту что-то крупное, или без наличия в составе самых дорогих игроков в мире, тогда и хвали его. А пока он жалкий трус.
    А поводу предвзятости ко всему каталонскому, обещаю тебе, когда увижу, что от одной пластиковой бутылки полкоманды Реала сляжет, то перестану за Реал болеть тоже. Пересмотри то видео) Маскерано, Серхио Роберто, их даже не коснулась она, а они за головы похватались) Суарес тоже переиграл) Это не только мнение болел Реала, любой болельщик любого клуба скажет, что самые симулянты в Барсе, самые нытики тоже в Барсе, один Пике чего стоит.
    Хорошо хоть Суарес ушёл, этот вообще полный неадекват, после каждого касания изображал такие муки, будто ему без анестезии аппендицит вырезали наживую.
    Тот матч с Челси при Эвребе - самый позорный матч в истории футбола на таком высоком уровне.
    Отобранные в пользу Месси золотые мячи у Снейдера и Хави.
    И много много много ещё чего. Можно продолжать до завтра писать гадости об этом клубе.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
    26 апреля в 22:42
    Хейтеры недовольны
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    26 апреля в 22:41
    Обиженных не читаем!
    Хейтеры пусть читают.
    Гвардиола с Барсой всего добился. А Ибра остался до сих пор без ЛЧ.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    26 апреля в 22:39
    А Ферги за руку привёл кого-то? О чём с тобой говорить, если ты предвзят в целом ко всему каталонскому? 😀
    В команде Гвардиолы играли постоянно молодые таланты из Ла Масии, и мне называть каждого?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
    26 апреля в 20:37
    Почитай Ибрагимовича о нём.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
    26 апреля в 20:36
    Было дело. Самый дорогой трансфер Ферги - Бербатов за 30 лямов. И сравни это с Барсой. Кого вырастил Гвардиола? Кого он воспитал? А я тебе целую команду воспитанников САФа назову.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Klaus-S (раскрыть)
    26 апреля в 20:34
    Ну Гвардиола не только в Испании брал трофеи. Речь о нём и о САФе.
    ziko1975
    ziko1975 ответ St David (раскрыть)
    26 апреля в 19:36
    В сталинское время Спартаку?! Да вы что? Рекомендую посмотреть кто завоевывал чемпионство до 53-го года, вы удивитесь, но это в большинстве своем - ЦСКА и Динамо(М)! Расцвет Спартака как раз и пришелся на пост-сталинское время, когда перестали отбирать всех лучших армия и мeнты. А селекция Динамо Киев в совке работало с размахом, мало того что все украинские клубы работали на дубль киевлян, так и по другим областям шерстили( погуглите откуда появился в Динамо (Киев) Виктор Колотов, например)
    Elliada
    Elliada ответ Pervomaez (раскрыть)
    26 апреля в 19:13
    Раз Гвардиолу не увольняют, а только продлевают контракт. значит довольны его работой
    Pervomaez
    Pervomaez ответ Elliada (раскрыть)
    26 апреля в 18:31
    У топовых команд и задачи другие, кто бы их не тренировал тот же почетино хороший тренер, но тотенхем и псж не одинаковые команды по исполнителям и бюджету
    Pervomaez
    Pervomaez ответ Incredulous (раскрыть)
    26 апреля в 18:25
    Сто процентов будет как Маур или того ещё хуже
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    26 апреля в 15:56
    Плясать можно всегда! Цены на игроков времен 20 летней давности и времен Гвардиолы совсем разные.
    Это отговорки хейтеров лысого каталонца!
    Сегодня за одного игрока дают больше 200 млн евро, наверно за 10 лет раньше столько не тратили. О чём вообще можно говорить? Хосеп больше остальных подтягивал молодёжь из системы клуба, и они становились игроками основы, многие до сих пор играют!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    26 апреля в 15:52
    А какой уровень у Фергюсона?
    Гвардиола его дважды в финале ЛЧ обыграл.
    У шотландца аж руки тряслись!
    Знатог
    Знатог
    26 апреля в 12:54
    У Лобановского из серьёзных титулов 8 чемпионств СССР и 2 КОКа, всего 10. При том он провалил почти все отборы к ЧМ и ЧЕ.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    26 апреля в 11:01
    Так в Испании тоже двоевластие. Атлетико один раз за 15 лет вклинилось в междусобойчик. А в Германии вообще одновластие.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    26 апреля в 10:52
    Луческу половину своих трофеев завоевал с Шахтером в чемпионате, где у кротов не было ни какой конкуренции.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
    26 апреля в 10:49
    Ему пока нужно дойти до уровня Фергюсона.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    26 апреля в 10:48
    Самое примечательное не то, что Гвардиоле 12 лет потребовалось , а то, что Гвардиола за 12 лет потратил на трансферы больше чем эти трое вместе взятых за всю их карьеру... Вот отсюда я бы и плясал.
    Фергюсон пришёл не в клуб с вершин мировых рейтингов. Титулы украинских оклег Гвардиолы приплетать не стоит сюда, там всё же двоевластие всю дорогу и понятно, что почти все трофеи делились между Шахтёром и Динамо К.
    pomor45
    pomor45
    26 апреля в 10:42
    Показатель некорректный. Титулы очень сильно разнятся между собой по их весомости. Чемпиона Испаниии, Англии, Германии и других топов нельзя сравнивать с чемпионом Румынии и т.п. Следовало бы ввести корректирующий коэффициент в зависимости от результатов в ЛЧ, или оценивать титулы в баллах по специальной методике.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ Klaus-S (раскрыть)
    26 апреля в 10:40
    33 года
    Incredulous
    Incredulous
    26 апреля в 10:32
    Нашли с кем сравнивать. Лобановский завоевал эти титулы без миллионов, и с командой, которая была далеко не самой сильной в Европе. А теперь отберите у Гвардиолы все финансы и дайте ему тренировать условный Лестер к примеру, и максимум чего он добьется в таких условиях, так это своего увольнения посреди сезона.
    Agamaga........
    Agamaga........
    26 апреля в 09:20
    За 40 лет тренерской карьеры Гвардиола оторвется на приличное расстоянии от Фергюсона.
    А где особенный португальский тренеришка в списке? 😀
    sash71
    sash71
    26 апреля в 09:02
    Лобановский ВЕЛИК !
    Elliada
    Elliada
    26 апреля в 08:06
    Смешно читать комментарии, где говорится, что Гвардиола тренировал только топовые команды.

    Если он хорошо выполняет свою работу, куда его еще могли приглашать как не в топовые команды.
    К тому же топовые команды могут обеспечить его требования по зарплате.

    Кто из вас, критиков, согласился бы работать за меньшие деньги?

    Что-то когда Роналду прыгает по топ клубам, где титулы обеспечены, это воспринимается по-другому
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Дима Логинов (раскрыть)
    26 апреля в 07:42
    Вы правы. Фергюсон был в первую очередь -менеджером.
    Я читал его книгу. Он никогда не тренировал команду лично. Но находил профессиональных помощников и управлял процессами сверху.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ allemz (раскрыть)
    26 апреля в 07:21
    Скорее ТТХ выиграет АПЛ, чем лысый физрук выиграет ЛЧ.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ DXTK (раскрыть)
    26 апреля в 07:20
    Ты такое не говори его все хейтеры гением считают
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    26 апреля в 07:19
    Смешно, физрук только топы тренировал все время. Дайте ему условную БД, Атлетико или Арсенал вместе посмеемся от его крутотости.
    Klaus-S
    Klaus-S
    26 апреля в 07:19
    Откуда вы взяли что Лобановский тренировал 42 года?
    Он прожил 63 года всего. 34 года - его тренерская карьера.
    Первая его команда - Днепр. 68-й год.
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