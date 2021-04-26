Тухель: «Хотим сыграть против „Реала“ с азартом»

Главный тренер «Челси» поделился мыслями перед противостоянием с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Я везунчик, счастливый человек, и очень за это благодарен судьбе. Когда я начинал работу в юношеской академии, то каждый день был по-своему новым, иным. Я наслаждался каждым днем с командами U14, U15 и U19. Уже это было большим подарком.

Надо быть верными себе. В этом и заключается стратегия. Полагайся на свои силы и делай то, что придает уверенности. Надеюсь, нам не придется слишком мудрить и прикладывать сверхусилия.

Не стоит ожидать от нас безумных вещей, но в то же время мы постараемся сыграть на топ-уровне. У нас были и тяжелые матчи, и важные матчи, и вот настал хороший момент, чтобы провести эту встречу. Хотим сыграть с азартом.