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Тухель: «Хотим сыграть против „Реала“ с азартом»

26 апреля 2021, 15:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями перед противостоянием с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Я везунчик, счастливый человек, и очень за это благодарен судьбе. Когда я начинал работу в юношеской академии, то каждый день был по-своему новым, иным. Я наслаждался каждым днем с командами U14, U15 и U19. Уже это было большим подарком.

Надо быть верными себе. В этом и заключается стратегия. Полагайся на свои силы и делай то, что придает уверенности. Надеюсь, нам не придется слишком мудрить и прикладывать сверхусилия.

Не стоит ожидать от нас безумных вещей, но в то же время мы постараемся сыграть на топ-уровне. У нас были и тяжелые матчи, и важные матчи, и вот настал хороший момент, чтобы провести эту встречу. Хотим сыграть с азартом.

Ранее о предстоящем полуфинале высказался главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
26 апреля в 18:40
Сыграть против  Реала с азартом не позволят Азар с Зинедин Зиданом. Вот и встретились представители команд не состоявшийся Суперлиги пусть это будет виртуальным первым туром в этой большой игре со ставками и с большими ожиданиями. Удачи
dimagas2
dimagas2
26 апреля в 16:40
Много голов не жду,даже возможно 0-0 отбегают.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 апреля в 16:26
Зидан с Азаром, Тухель с Азартом, удачи!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
26 апреля в 15:55
В автобус с азартом. Интересно как это выглядит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 15:52
Вынесите их со свистом...
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 15:49, ред.
Реал не даст. Тут игра будет без азарта, как шахматная партия. Один гол решит исход встречи , а может быть и ничья . Будем делать посмотреть. Всем Добра !!!
vastudio
vastudio
26 апреля в 15:48
Всё у вас получится, а в финале уже победит сильнейший!
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