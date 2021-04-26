Пулишич: «Я не пытаюсь быть похожим на Азара»

Полузащитник «Челси» отреагировал на сравнение с бывшим лидером «синих» Эденом Азаром, который впервые встретится с лондонским клубом после ухода из команды летом 2019 года. «Челси» сыграет против «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Конечно, он был невероятным игроком для «Челси». Я уважаю его. Я ни в коем случае не сравниваю себя с ним, я не пытаюсь быть похожим на него. Я просто делаю всё возможное для «Челси».

Очевидно, что Азар был лидером «Челси». Для меня большая честь слышать подобные сравнения, но мне ещё предстоит пройти путь, чтобы выйти на его уровень.