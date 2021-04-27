«Барселона» намерена выкупить контракт защитника «Бетиса» Эмерсона

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27 апреля 2021, 07:26

«Барселона» хочет вернуть в команду правого защитника молодёжной сборной Бразилии Эмерсона.

«Сине-гранатовые» владеют 50% прав на 22-летнего футболиста, который на данный момент выступает в аренде за «Бетис». В январе 2019 года испанские клубы совместно купили Эмерсона у «Атлетико Минейро».

Согласно источнику, «Барселона» этим летом намерена полностью выкупить контракт бразильца, заплатив «Бетису» 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведёт переговоры о возвращении воспитанника команды, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».