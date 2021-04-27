ГлавнаяНовости

Непомнящий: «„Зенит“ — фаворит матча с „Локомотивом“»

27 апреля 2021, 02:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив02.05.2021 в 19:00 Не начался

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Конечно, это очень ожидаемый матч. Понятно стремление «Зенита» досрочно стать чемпионом. В свою очередь, «Локомотив» — неуступчивая команда, не проигрывает много матчей подряд. У «Локо» тоже свои интересы есть: если не за чемпионство, то за Лигу чемпионов побороться.

Обе команды к этой игре подходят, кажется, в своей лучшей форме. У «Локомотива» сейчас выстроена игра. У «Зенита» последний матч особенно впечатлил. Да, понятно, что «Ротор» был не соперник, но то, как вёл игру «Зенит», впечатлило меня. Поэтому думаю, что в предстоящем матче ожидается интересная игра. Но в какой-то степени фаворитом здесь является «Зенит»: с одной стороны, он играет дома, с другой — все серии когда-то заканчиваются. Вполне вероятно, что у «Локомотива» это произойдёт в Питере.

Свои козыри есть у обеих команд. Но, мне кажется, что сегодня у «Зенита» состав более стабильный. И они давали возможность отдохнуть кому-то из своих игроков, когда это было необходимо. И тонус у «Зенита», мне кажется, сейчас повыше.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Misha78
Misha78 ответ M1 Game (раскрыть)
27 апреля в 15:59
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
    27 апреля в 13:01
    Это не Зенит а именно Локо "сочинил" 3 скандала в 3-х матчах...
    Да и Сухина по предбанникам гуляет не на пользу Зениту...а в предверии матчей Локо....
    Не нравится Зенит в ЛЧ - зачем смотришь ???
    "Наслаждайся" результатами Локо в ЛЧ.....11 последних игр - 0 побед...
    Это дела вкуса....
    По мне ...так нашим клубам с составами команд на 100-150 млн и черепашистостью нашего чемпа вообще в ЛЧ хаживать - народ потешать...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
    27 апреля в 12:42
    "По всем пунктам"...)))
    По всем 2-м пунктам...
    Пункт №1 - потому что ты хочешь чтоб Зенит проиграл...
    Пункт №2 - потому что ты хочешь чтоб Локо выиграл...
    ....ибо....других "пунктов" не существует...)))
    leopit
    leopit
    27 апреля в 10:43
    Сухина-главный джокер в локомотивской колоде!
    plusnindimon
    plusnindimon ответ M1 Game (раскрыть)
    27 апреля в 10:28
    Как локо в матчах последних. Как убили Ростов.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ M1 Game (раскрыть)
    27 апреля в 09:48
    Вот именно, многое зависит от судейства, к сожалению
    Futurista
    Futurista
    27 апреля в 08:39, ред.
    Непомнящий: „Зенит“ — фаворит матча с „Локомотивом“, не помню почему...
    амурец
    амурец
    27 апреля в 07:05
    поживём увидим
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    27 апреля в 06:55
    Оно так завсегда приятней расчемпиониться на своей арене.....
    Последний домашний матч сезона...
    Предыдущие 3 домашних матча закончились с общим счётом 12:0...
    Глупо конечно "кидать шапки" за неделю до игры...но...соглашусь с Непомнящим...
    Желание зенитовцев стать чемпионами в 3-й раз подряд наверное по-сильней чем 5-ти кратные премиальные у соперника....)))
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    27 апреля в 03:12, ред.
    Ну так-то да. Зенит стабилен, а Локо на подьёме. Стабильность всегда сильнее
    M1 Game
    M1 Game
    27 апреля в 03:04
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100