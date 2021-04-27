Непомнящий: «„Зенит“ — фаворит матча с „Локомотивом“»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».
Конечно, это очень ожидаемый матч. Понятно стремление «Зенита» досрочно стать чемпионом. В свою очередь, «Локомотив» — неуступчивая команда, не проигрывает много матчей подряд. У «Локо» тоже свои интересы есть: если не за чемпионство, то за Лигу чемпионов побороться.
Обе команды к этой игре подходят, кажется, в своей лучшей форме. У «Локомотива» сейчас выстроена игра. У «Зенита» последний матч особенно впечатлил. Да, понятно, что «Ротор» был не соперник, но то, как вёл игру «Зенит», впечатлило меня. Поэтому думаю, что в предстоящем матче ожидается интересная игра. Но в какой-то степени фаворитом здесь является «Зенит»: с одной стороны, он играет дома, с другой — все серии когда-то заканчиваются. Вполне вероятно, что у «Локомотива» это произойдёт в Питере.
Свои козыри есть у обеих команд. Но, мне кажется, что сегодня у «Зенита» состав более стабильный. И они давали возможность отдохнуть кому-то из своих игроков, когда это было необходимо. И тонус у «Зенита», мне кажется, сейчас повыше.
Да и Сухина по предбанникам гуляет не на пользу Зениту...а в предверии матчей Локо....
Не нравится Зенит в ЛЧ - зачем смотришь ???
"Наслаждайся" результатами Локо в ЛЧ.....11 последних игр - 0 побед...
Это дела вкуса....
По мне ...так нашим клубам с составами команд на 100-150 млн и черепашистостью нашего чемпа вообще в ЛЧ хаживать - народ потешать...
Да и Сухина по предбанникам гуляет не на пользу Зениту...а в предверии матчей Локо....
Не нравится Зенит в ЛЧ - зачем смотришь ???
"Наслаждайся" результатами Локо в ЛЧ.....11 последних игр - 0 побед...
Это дела вкуса....
По мне ...так нашим клубам с составами команд на 100-150 млн и черепашистостью нашего чемпа вообще в ЛЧ хаживать - народ потешать...
По всем 2-м пунктам...
Пункт №1 - потому что ты хочешь чтоб Зенит проиграл...
Пункт №2 - потому что ты хочешь чтоб Локо выиграл...
....ибо....других "пунктов" не существует...)))
По всем 2-м пунктам...
Пункт №1 - потому что ты хочешь чтоб Зенит проиграл...
Пункт №2 - потому что ты хочешь чтоб Локо выиграл...
....ибо....других "пунктов" не существует...)))
Последний домашний матч сезона...
Предыдущие 3 домашних матча закончились с общим счётом 12:0...
Глупо конечно "кидать шапки" за неделю до игры...но...соглашусь с Непомнящим...
Желание зенитовцев стать чемпионами в 3-й раз подряд наверное по-сильней чем 5-ти кратные премиальные у соперника....)))
Последний домашний матч сезона...
Предыдущие 3 домашних матча закончились с общим счётом 12:0...
Глупо конечно "кидать шапки" за неделю до игры...но...соглашусь с Непомнящим...
Желание зенитовцев стать чемпионами в 3-й раз подряд наверное по-сильней чем 5-ти кратные премиальные у соперника....)))