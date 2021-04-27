Непомнящий: «„Зенит“ — фаворит матча с „Локомотивом“»

Известный российский тренер поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Конечно, это очень ожидаемый матч. Понятно стремление «Зенита» досрочно стать чемпионом. В свою очередь, «Локомотив» — неуступчивая команда, не проигрывает много матчей подряд. У «Локо» тоже свои интересы есть: если не за чемпионство, то за Лигу чемпионов побороться.

Обе команды к этой игре подходят, кажется, в своей лучшей форме. У «Локомотива» сейчас выстроена игра. У «Зенита» последний матч особенно впечатлил. Да, понятно, что «Ротор» был не соперник, но то, как вёл игру «Зенит», впечатлило меня. Поэтому думаю, что в предстоящем матче ожидается интересная игра. Но в какой-то степени фаворитом здесь является «Зенит»: с одной стороны, он играет дома, с другой — все серии когда-то заканчиваются. Вполне вероятно, что у «Локомотива» это произойдёт в Питере.

Свои козыри есть у обеих команд. Но, мне кажется, что сегодня у «Зенита» состав более стабильный. И они давали возможность отдохнуть кому-то из своих игроков, когда это было необходимо. И тонус у «Зенита», мне кажется, сейчас повыше.