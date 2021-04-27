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Червиченко: «Васина надо убирать из ЦСКА, он нефартовый парень»

27 апреля 2021, 09:22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об аренде нападающего Саломона Рондона в ЦСКА, сравнив ее с приобретением нападающего Квинси Промеса в «Спартак», а также высказался о будущем защитника армейцев Виктора Васина.

Все познается в сравнении. В этой трансферной кампании наших клубов я сравниваю Рондона и Промеса. Рондон пока забил больше, чем Промес. Рондон для ЦСКА стоил символические деньги, зарабатывает в два раза меньше, нежели Промес. Для «спартаковских» болельщиков вопрос по Промесу не стоит: они думают, что это хорошее приобретение.

Я же считаю, что Промес не стоит таких денег. Если Промес хороший, то почему Рондон плохой? Если венесуэльца можно будет оставить за небольшие деньги, то почему бы и не оставить его на выгодных условиях? Да, в прошлом матче он выглядел не очень, как и весь ЦСКА. Другого варианта у ЦСКА впереди пока нет, поэтому Рондон – хороший выбор.

А вот Васина надо убирать из ЦСКА. Он не тянет на то, чтобы быть хорошим защитником. Он неуклюж, от него мяч все время отскакивает. Видно, что он нефартовый парень и много ошибается. У ЦСКА сейчас очень сильно просела оборона. И это при том, что защита всегда была сильной стороной для «армейцев».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
27 апреля в 13:52
Червяк в своём стиле)))
112910415
112910415
27 апреля в 12:15
можно подумать,выбор у них большой ...
Kaguzuti
Kaguzuti
27 апреля в 12:02
Васина убирать нельзя ни в коем случае, на кого тогда будут сваливать всю вину за бездарную игру в последнее десятилетие, не на Чалова же.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 апреля в 11:34
Может армейцам Масловым помочь ? Забесплатно ! Вот уж кто не фартовый ! ))
ABir
ABir
27 апреля в 11:27
Раньше Червиченко критиковал только Спартак, теперь дошла очередь до ЦСКА . Похоже, почувствовал себя великим отечественным футбольным экспертом . Дальше может захотеть комментировать
makkie
makkie
27 апреля в 10:35
Узко мыслит толстокожий головобрюх)

С приходом Промеса Спартак сходу выдал ударный отрезок, одержав 4 победы кряду над Динамо, Краснодаром, Ростовом и Уралом. Затем достойно смотрелся с Локо, где была куча судейских скандалов. В итоге Спартак сейчас на 3 месте с шансами на 2-е.
А цска с Рондоном делит 4-6 место, с отставанием в 4 очка.

Вопрос, кто на сегодня ценнее для своего клуба: Промес или Рондон?
stanichnik
stanichnik
27 апреля в 10:07
Червиченко всегда отличался критическими нападками на Спартак, теперь ещё добрался до ЦСКА, а сам втихаря топит за Чайку.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
27 апреля в 09:53
Почему не развить мысль. Детско-юношеский футбол поразила коррупция. Я не говорю точно про Васина. Но есть такие персонажи, за которых тратили деньги. Что в итоге. Эти деньги потеряны. А молодые игроки выбрали футбол как нелюбимую работу и уже трудно исправить ситуацию для каждого из них. Сначала платят, потом думают.
Эдмон
Эдмон
27 апреля в 09:49
Согласен на все 100
Василий 50
Василий 50
27 апреля в 09:49
Так оно и есть.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 09:44
Да уж и ещё нескольких, нужен полный капремонт !!!
ermak6848
ermak6848
27 апреля в 09:44
А Васин слушает да играет...
Caniggia
Caniggia
27 апреля в 09:38
В Спартак Васина надо, составит с Кутеповым самый топовый тандем!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 апреля в 09:37, ред.
В ЦСКА сейчас нет хороших готовых центральных защитников. Магнуссон может быть еще куда ни шло, да и то с натяжкой. Остальные - либо слишком молодые либо сбитые летчики. Бекао по глупости упустили, вот он был хорошим (по меркам РПЛ) вариантом.
А Промес действительно показался деревянным бестолковым пижоном.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 09:37
Опустили Васина, как мальчишку
Байкал-38.
Байкал-38.
27 апреля в 09:37
Надо его в Спартак продать!
beefs
beefs
27 апреля в 09:31
каждый имеет право на свое мнение, мы вас услышали...
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 09:29
Вот и узнали за кого топит жирный, ибо наличие Васина в ЦСКА приветствуется всеми остальными клубами и их болельщиками.
sv_1969
sv_1969
27 апреля в 09:27
У Промеса позиция чуть другая, но это Хорька не смущает. Главное обгадить и вистов заработать.
ДАША Д
ДАША Д
27 апреля в 09:24
А лучше игрока пока не нашли.
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