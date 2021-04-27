Червиченко: «Васина надо убирать из ЦСКА, он нефартовый парень»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об аренде нападающего в ЦСКА , сравнив ее с приобретением нападающего в «Спартак», а также высказался о будущем защитника армейцев .

Все познается в сравнении. В этой трансферной кампании наших клубов я сравниваю Рондона и Промеса. Рондон пока забил больше, чем Промес. Рондон для ЦСКА стоил символические деньги, зарабатывает в два раза меньше, нежели Промес. Для «спартаковских» болельщиков вопрос по Промесу не стоит: они думают, что это хорошее приобретение.

Я же считаю, что Промес не стоит таких денег. Если Промес хороший, то почему Рондон плохой? Если венесуэльца можно будет оставить за небольшие деньги, то почему бы и не оставить его на выгодных условиях? Да, в прошлом матче он выглядел не очень, как и весь ЦСКА . Другого варианта у ЦСКА впереди пока нет, поэтому Рондон – хороший выбор.