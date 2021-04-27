Павлюченко: «В удалении Ахметова есть и заслуга Соболева. Упал как Неймар»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об эпизоде матча бывшей команды против ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ, когда хавбек армейцев Ильзат Ахметов был удалён с поля за фол на Александре Соболеве.
Дерби как дерби — бились много, а мышления было меньше, потому что никто не хотел уступать. До удаления игра была равная, «Спартак» вроде контролировал игру, они создавали полумоменты. А вот после удаления всё пошло.
Правильно ли было давать прямую красную? Несмотря на то, что Ахметов сыграл в мяч, это было опасно. Если бы не щитки, Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление. Это было очень грубо. Игрок ведь тоже должен понимать, что это дерби. Идёт середина первого тайма, зачем идти так жёстко в отбор, да ещё и на бровке? Надо включать мозги всё-таки.
Но тут и Соболева заслуга есть: он подлетел, упал как Неймар. Показал, что ему больно, кричал. В этом матче он взял хитростью, сыграл на публику. Он сделал всё, чтобы Ахметова удалили. Но со своей стороны он сыграл правильно.
Да Ахметов ударил в мяч и по инерций шипами задел слегонца дельфина, а тот как давай притворятся и валятся в смертельных судорогах, думал всё карьера закончилась, а потом как ни в чём не бывало встал и побежал позорник!!!
А Жемалетдинову попали в глаз и надо было время что бы прийти, нормально видеть, но он "не умирал" как дельфин Соболев.
И ты до сих пор будешь мне утверждать, что Соболев никогда не симулирует? Да об этом говорят уже не только все в России, об этом уже сами спартачи говорят, правда кому то это не нравиться, а такими как Павлюченко наоборот поощряется.
А сравнение с Неймаром в качестве дельфина это зашквар полный, так в России ещё никого не опускали!!!
Да Ахметов ударил в мяч и по инерций шипами задел слегонца дельфина, а тот как давай притворятся и валятся в смертельных судорогах, думал всё карьера закончилась, а потом как ни в чём не бывало встал и побежал позорник!!!
А Жемалетдинову попали в глаз и надо было время что бы прийти, нормально видеть, но он "не умирал" как дельфин Соболев.
И ты до сих пор будешь мне утверждать, что Соболев никогда не симулирует? Да об этом говорят уже не только все в России, об этом уже сами спартачи говорят, правда кому то это не нравиться, а такими как Павлюченко наоборот поощряется.
А сравнение с Неймаром в качестве дельфина это зашквар полный, так в России ещё никого не опускали!!!
Мощный удар по ноге Соболева с лёгким касанием лица вашего татарина.
Мощный удар по ноге Соболева с лёгким касанием лица вашего татарина.
Но ведь сам-то грубый момент и удар был? Был! Причем для Ахметова это не в первый раз именно такое действие и поведение. Еще в недавнем матче с Зенитом за точно такое его уже удаляли. Рецидивист! Значит надо отучить, чтобы в будущем не убил кого-нибудь.
Но ведь сам-то грубый момент и удар был? Был! Причем для Ахметова это не в первый раз именно такое действие и поведение. Еще в недавнем матче с Зенитом за точно такое его уже удаляли. Рецидивист! Значит надо отучить, чтобы в будущем не убил кого-нибудь.
Для некоторых симуляция это нормальная часть игры, за которую ещё и поощряют.
Для некоторых симуляция это нормальная часть игры, за которую ещё и поощряют.