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Павлюченко: «В удалении Ахметова есть и заслуга Соболева. Упал как Неймар»

27 апреля 2021, 02:36
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Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об эпизоде матча бывшей команды против ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ, когда хавбек армейцев Ильзат Ахметов был удалён с поля за фол на Александре Соболеве.

Дерби как дерби — бились много, а мышления было меньше, потому что никто не хотел уступать. До удаления игра была равная, «Спартак» вроде контролировал игру, они создавали полумоменты. А вот после удаления всё пошло.

Правильно ли было давать прямую красную? Несмотря на то, что Ахметов сыграл в мяч, это было опасно. Если бы не щитки, Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление. Это было очень грубо. Игрок ведь тоже должен понимать, что это дерби. Идёт середина первого тайма, зачем идти так жёстко в отбор, да ещё и на бровке? Надо включать мозги всё-таки.

Но тут и Соболева заслуга есть: он подлетел, упал как Неймар. Показал, что ему больно, кричал. В этом матче он взял хитростью, сыграл на публику. Он сделал всё, чтобы Ахметова удалили. Но со своей стороны он сыграл правильно.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
27 апреля в 15:00
Мощный удар по ноге дельфина Соболева? Даже спартачи признают симуляцию.
Да Ахметов ударил в мяч и по инерций шипами задел слегонца дельфина, а тот как давай притворятся и валятся в смертельных судорогах, думал всё карьера закончилась, а потом как ни в чём не бывало встал и побежал позорник!!!
А Жемалетдинову попали в глаз и надо было время что бы прийти, нормально видеть, но он "не умирал" как дельфин Соболев.
И ты до сих пор будешь мне утверждать, что Соболев никогда не симулирует? Да об этом говорят уже не только все в России, об этом уже сами спартачи говорят, правда кому то это не нравиться, а такими как Павлюченко наоборот поощряется.
А сравнение с Неймаром в качестве дельфина это зашквар полный, так в России ещё никого не опускали!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Сп62 (раскрыть)
27 апреля в 13:58, ред.
А ты точно мне отвечаешь? Где я хоть слово про левую ногу сказал? Я констатировал факт игры в мяч, то что Ахметов играл именно в мяч без какого-либо умысла. Или ему нужно было уступить право удара по мячу соболевой? Это футбол, а не балет.
Сп62
Сп62 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
27 апреля в 13:15, ред.
Ты говоришь про удар левой ногой. А посмотри ещё раз, как Ахметов бил коленом правой ноги в бедро Соболеву. Неймар после таких ударов неделю лечится.
Сп62
Сп62
27 апреля в 13:12
Роману надо бы знать, что тем, кто сидит на ВАРе совсем не слышно кто и как кричит, а ведь инициаторами удаления были именно они.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 апреля в 10:40
Ахах ну ты сравнил эпизоды конечно)
Мощный удар по ноге Соболева с лёгким касанием лица вашего татарина.
Aris
Aris
27 апреля в 09:54
Экс..... Будь мужиком, не гони глупость! Это ты о себе сказал??? Сонная тетеря!
Байкал-38
Байкал-38
27 апреля в 09:22, ред.
Помню как ныли после якобы симуляции Жемалетдинова в проигранном ими матче, а свою симуляцию за благо выставляют! Ох уж эти спартачи....
Futurista
Futurista
27 апреля в 08:42
Про симуляции соперника обычно ноет тот кто проиграл...
Союзник противников
Союзник противников
27 апреля в 08:30
ТИпичная спартаковская провокация,Павлюченко знает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ДСА (раскрыть)
27 апреля в 07:56, ред.
А в чём был фол? В том что играл по мячу боковой поверхностью стопы и попал, а потом по инерции достал до ноги балерины?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 апреля в 07:55
Упасть как Неймар- высшая похвала для балерины соболевой!
ДСА
ДСА
27 апреля в 07:40
Фолил игрок конкретно, тут и спорить не о чем.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
27 апреля в 07:38
Спартаковское в Павлюченко все. таки свое взяло: удаление правильное....
ABir
ABir
27 апреля в 07:22
Один голову отключил, а другой включил
mat73
mat73
27 апреля в 07:13
Ладно Соболев акцентировал на этом, бывает.
Но ведь сам-то грубый момент и удар был? Был! Причем для Ахметова это не в первый раз именно такое действие и поведение. Еще в недавнем матче с Зенитом за точно такое его уже удаляли. Рецидивист! Значит надо отучить, чтобы в будущем не убил кого-нибудь.
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 07:10
Надо было Соболева тоже удалить за симуляцию.
Байкал-38
Байкал-38
27 апреля в 05:52
Соболева уже спартачи подтрунивают, что он "дельфин"! Хотя тут недавно один доказывал обратное, что Соболев никогда не симулирует, так же как и Промес был первым на мяче в моменте Сильяновым.
Для некоторых симуляция это нормальная часть игры, за которую ещё и поощряют.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 05:25
То, что этот деревенский мальчик талантливый артист стало известно всем.
Олег Орешкин
Олег Орешкин
27 апреля в 03:14
Симулянт!!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
27 апреля в 02:37
На войне все средства хороши.
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