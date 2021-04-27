Павлюченко: «В удалении Ахметова есть и заслуга Соболева. Упал как Неймар»

Экс-нападающий «Спартака» высказался об эпизоде матча бывшей команды против ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ , когда хавбек армейцев был удалён с поля за фол на .

Дерби как дерби — бились много, а мышления было меньше, потому что никто не хотел уступать. До удаления игра была равная, «Спартак» вроде контролировал игру, они создавали полумоменты. А вот после удаления всё пошло.

Правильно ли было давать прямую красную? Несмотря на то, что Ахметов сыграл в мяч, это было опасно. Если бы не щитки, Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление. Это было очень грубо. Игрок ведь тоже должен понимать, что это дерби. Идёт середина первого тайма, зачем идти так жёстко в отбор, да ещё и на бровке? Надо включать мозги всё-таки.

Но тут и Соболева заслуга есть: он подлетел, упал как Неймар. Показал, что ему больно, кричал. В этом матче он взял хитростью, сыграл на публику. Он сделал всё, чтобы Ахметова удалили. Но со своей стороны он сыграл правильно.