ГлавнаяНовости

Тухель: «Мы должны были выигрывать первый тайм»

вчера, 00:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничейный результат (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со стандарта. Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч.

Все новости
Неймар: «Мы проиграли сражение, но война не окончена»
Сегодня, 03:59 Комментарии1
Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»
Сегодня, 03:33 Комментарии1
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии1
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии1
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:05
Никто ничего никому не должен. Счёт на табло !!!
dimagas2
dimagas2
вчера в 00:59
Бенз забил супер-гол,нужно отдать ему должное.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100