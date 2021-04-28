Азар: «Нужно постараться выиграть матч в Лондоне»

Полузащитник «Реала» прокомментировал ничейный результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против своей бывшей команды «Челси» (1:1) и рассказал о своём физическом состоянии.

Матч мог сложиться хуже, а мог лучше. У нас есть вторая игра. Нужно отправиться туда и постараться победить.

Всегда приятно сыграть против своих друзей. У меня есть несколько друзей в «Челси», но сейчас я игрок «Реала» и просто хочу победить — не важно, «Челси» против нас или другая команда. Всегда приятно увидеть знакомые лица.

Что касается моего состояния, я хочу идти шаг за шагом. Конечно, я хочу играть, быть на поле. В предыдущем матче я провёл там 15 минут, сегодня немного больше. Я просто хочу провести несколько хороших матчей до конца сезона — хочу быть готовым к ним. Моё состояние улучшилось. Я просто очень рад, что снова могу играть.