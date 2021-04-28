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Азар: «Нужно постараться выиграть матч в Лондоне»

вчера, 01:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал ничейный результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против своей бывшей команды «Челси» (1:1) и рассказал о своём физическом состоянии.

Матч мог сложиться хуже, а мог лучше. У нас есть вторая игра. Нужно отправиться туда и постараться победить.

Всегда приятно сыграть против своих друзей. У меня есть несколько друзей в «Челси», но сейчас я игрок «Реала» и просто хочу победить — не важно, «Челси» против нас или другая команда. Всегда приятно увидеть знакомые лица.

Что касается моего состояния, я хочу идти шаг за шагом. Конечно, я хочу играть, быть на поле. В предыдущем матче я провёл там 15 минут, сегодня немного больше. Я просто хочу провести несколько хороших матчей до конца сезона — хочу быть готовым к ним. Моё состояние улучшилось. Я просто очень рад, что снова могу играть.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:15
"...нужно постараться выиграть матч в Лондоне..."

Бельгийцу для начала нужно постараться хотя бы не сломаться до следующей встречи, а на ней самой быть хотя бы чуточку полезным.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:32
Всё может быть, вот только если играть лучше чем вчера !!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 07:59
"Будет еще вторая игра. И опять против "Челси". Выиграет тот, кто забьет больше голов."
vastudio
vastudio
вчера в 03:58
Ах ты....другие игроки в такой ситуации просто пропускали матч...."Легенда" Челси блин))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 02:11
А ему безразлично.
David Young
David Young
вчера в 01:31
Шансы есть, и они хорошие, как, впрочем, и у Челси. Практически всё в руках обеих команд, тот кто лучше и эффективнее сыграет, тот, скорее всего, и пройдёт дальше.
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