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Гвардиола: «В Лиге чемпионов побеждают самые великие клубы»

27 апреля 2021, 20:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Я очень счастлив, что приехал в Париж с этой командой. Мы постараемся быть собой и победить. После этого матча нас ждет гостевая встреча с «Кристал Пэлэс» — победа в Лондоне и еще одна обеспечат нам чемпионский титул. Лига чемпионов — самый красивый турнир, однако Премьер-Лига очень важна. Все здоровы, готовы и счастливы. Мы благодарны себе за возможность сразиться за место в финале.

Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому невозможно. Если обороняешься очень глубоко, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Верратти, Маркиньос превращаются в грозное оружие. Они привыкли играть против соперников, которые проводят в обороне по 90 минут, и всё равно находить варианты. Это не лучший способ защищаться против такой команды.

Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке ПСЖ. Все, кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить? Йохан Кройф научил меня, что надо наслаждаться игрой, что надо получать удовольствие, когда берешь на себя ответственность. Лучшие игроки любят такие матчи, потому что не боятся ответственности. Потому в этом турнире побеждают самые великие.

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ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 22:14
Если победил, то уже великий, сразу попадаешь в историю
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
27 апреля в 21:53
Да и просто до «великого» 😁
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 21:48
Самый великий из оставшихся Реал.
Karkaz
Karkaz
27 апреля в 21:41
Тогда ЛЧ должен выигрывать Реал, больше на "великий" из четверки никто не тянет.
cska1948
cska1948
27 апреля в 20:49
Если так,то МС ещё далеко до САМОГО великого клуба.
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 20:14
Деньги деньги деньги
Ванечка
Ванечка
27 апреля в 20:13
Удачи МС....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 20:13
Полностью с ним согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 20:13
Скорее самые богатые...
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