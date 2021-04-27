Гвардиола: «В Лиге чемпионов побеждают самые великие клубы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Я очень счастлив, что приехал в Париж с этой командой. Мы постараемся быть собой и победить. После этого матча нас ждет гостевая встреча с «Кристал Пэлэс» — победа в Лондоне и еще одна обеспечат нам чемпионский титул. Лига чемпионов — самый красивый турнир, однако Премьер-Лига очень важна. Все здоровы, готовы и счастливы. Мы благодарны себе за возможность сразиться за место в финале.
Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому невозможно. Если обороняешься очень глубоко, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Верратти, Маркиньос превращаются в грозное оружие. Они привыкли играть против соперников, которые проводят в обороне по 90 минут, и всё равно находить варианты. Это не лучший способ защищаться против такой команды.
Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке ПСЖ. Все, кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить? Йохан Кройф научил меня, что надо наслаждаться игрой, что надо получать удовольствие, когда берешь на себя ответственность. Лучшие игроки любят такие матчи, потому что не боятся ответственности. Потому в этом турнире побеждают самые великие.