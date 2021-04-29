Дафф: «„Реал“ заплатил за Азара 160 млн евро, а он выглядит толстым»

Бывший полузащитник «Челси» раскритиковал нападающего «Реала» .

Азару 30 лет, он уверен в своем дриблинге, в своей остроте, но все мы знаем, что после этого возраста карьера идёт на спад. Азар никогда не был хорошим профессионалом и никогда не был на уровне Месси и Криштиану Роналду.

«Реал» заплатил за Азара 160 млн евро, а он выглядит толстым, полноватым, жирным. Называйте это как хотите. У него было одиннадцать травм, и чтобы вернуться после одиннадцати травм, полученных за два года, вам нужно быть первоклассным профессионалом.