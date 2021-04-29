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Дафф: «„Реал“ заплатил за Азара 160 млн евро, а он выглядит толстым»

29 апреля 2021, 10:46

Бывший полузащитник «Челси» Дэмьен Дафф раскритиковал нападающего «Реала» Эдена Азара.

Азару 30 лет, он уверен в своем дриблинге, в своей остроте, но все мы знаем, что после этого возраста карьера идёт на спад. Азар никогда не был хорошим профессионалом и никогда не был на уровне Месси и Криштиану Роналду.

«Реал» заплатил за Азара 160 млн евро, а он выглядит толстым, полноватым, жирным. Называйте это как хотите. У него было одиннадцать травм, и чтобы вернуться после одиннадцати травм, полученных за два года, вам нужно быть первоклассным профессионалом.

Ранее бывший агент Азара заявил, что бельгийцу следовало перейти в «Барселону», а не в «Реал».

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Brooklyn888
Brooklyn888
29 апреля в 17:45
На все в жизни ,нужно иметь счастье..
Cympak-05
Cympak-05
29 апреля в 12:03
    kmb32vb6cf78
    kmb32vb6cf78 ответ dimagas2 (раскрыть)
    29 апреля в 11:52
    160 кг 🤣
    Gelious
    Gelious
    29 апреля в 11:09
    Да отличный он игрок. Ну вот что делаешь, что иногда получишь травму, а вылечить ее не выходит
    dimagas2
    dimagas2
    29 апреля в 10:47
    За каждое кило платили)))
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