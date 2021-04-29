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Флоренци: «В Манчестере ПСЖ будут нужны 11 воинов, готовых умереть на поле»

29 апреля 2021, 07:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Алессандро Флоренци прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы потеряли свою форму, это не наша игра.

Первый гол вышел немного фартовым [для «Манчестер Сити»]. Второй мяч прошёл сквозь стенку. На таком уровне детали имеют решающее значение.

Однако это только одна битва, они ещё не выиграли войну. Мы надеемся продолжить тенденцию выездных побед. Будет нелегко, но у нашей команды есть всё необходимое для победы в Манчестере. Там нам будут нужны 11 воинов, готовых умереть на поле.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
29 апреля в 10:43
Люблю я такие высказывания...знает же, что умирать не придётся.
Vladimir808
Vladimir808
29 апреля в 08:23
11 воинов. Так где же их взять, воины на войне...
Аксинья
Аксинья
29 апреля в 08:23
Мёртвые не потеют...
Ванечка
Ванечка
29 апреля в 08:08
Не судьба....МС сильнее...
beefs
beefs
29 апреля в 07:51
Воины устали воевать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 07:39
А помоему поезд снова ушёл.
Эдмон
Эдмон
29 апреля в 07:38
ага 300 спартанцев
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 07:33
Ну если Мбаппе хотя бы разок по воротам ударит, тогда шансы появятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 07:33
Ну да, 2 гола на выезде забивать нужно...
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