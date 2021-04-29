Флоренци: «В Манчестере ПСЖ будут нужны 11 воинов, готовых умереть на поле»

Защитник «Пари Сен-Жермен» прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы потеряли свою форму, это не наша игра.

Первый гол вышел немного фартовым [для «Манчестер Сити»]. Второй мяч прошёл сквозь стенку. На таком уровне детали имеют решающее значение.

Однако это только одна битва, они ещё не выиграли войну. Мы надеемся продолжить тенденцию выездных побед. Будет нелегко, но у нашей команды есть всё необходимое для победы в Манчестере. Там нам будут нужны 11 воинов, готовых умереть на поле.