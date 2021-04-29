ГлавнаяНовости

Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»

29 апреля 2021, 03:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1), а также прокомментировал свой гол в ворота парижан.

Момент с моим голом был очень сложным для вратаря ПСЖ [Кейлора Наваса], поскольку он ожидал, что кто-то коснётся мяча.

Гол Мареза? Рияд попросил пробить штрафной. Он забил, так что кто я такой, чтобы что-то комментировать?

Это была игра двух разных таймов. Мы хорошо провели первые 10 минут и кое-как контролировали игру, но ПСЖ — невероятная команда. Через 25 минут мы изменили подход к прессингу и стали играть лучше. Второй тайм мы провели намного, намного сильнее.

Мы знали, что в матче будут моменты, где придётся терпеть. Знали, что нам придётся очень много бегать ради команды, но мы также знали, что у нас есть необходимые качества для игры против ПСЖ.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
29 апреля в 07:33
ошибки соперника помогли
но без ошибок нет футбола
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 07:11
Первый тайм был за ПСЖ,второй за МЮ
St David
St David
29 апреля в 05:37
Всегда вызывает уважение скромность некоторых великих игроков. Когда Де Брёйне (!) говорит: "кто я такой, чтобы комментировать гол Мареза", то почему-то некстати вспоминается Юрий Лоза с его мнением о легендах рока.
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 03:42
Преимущества МС во втором тайме хватило для победы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100