Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»

Полузащитник «Манчестер Сити» подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1), а также прокомментировал свой гол в ворота парижан.

Момент с моим голом был очень сложным для вратаря ПСЖ [Кейлора Наваса], поскольку он ожидал, что кто-то коснётся мяча.

Гол Мареза? Рияд попросил пробить штрафной. Он забил, так что кто я такой, чтобы что-то комментировать?

Это была игра двух разных таймов. Мы хорошо провели первые 10 минут и кое-как контролировали игру, но ПСЖ — невероятная команда. Через 25 минут мы изменили подход к прессингу и стали играть лучше. Второй тайм мы провели намного, намного сильнее.