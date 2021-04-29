Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1), а также прокомментировал свой гол в ворота парижан.
Момент с моим голом был очень сложным для вратаря ПСЖ [Кейлора Наваса], поскольку он ожидал, что кто-то коснётся мяча.
Гол Мареза? Рияд попросил пробить штрафной. Он забил, так что кто я такой, чтобы что-то комментировать?
Это была игра двух разных таймов. Мы хорошо провели первые 10 минут и кое-как контролировали игру, но ПСЖ — невероятная команда. Через 25 минут мы изменили подход к прессингу и стали играть лучше. Второй тайм мы провели намного, намного сильнее.
Мы знали, что в матче будут моменты, где придётся терпеть. Знали, что нам придётся очень много бегать ради команды, но мы также знали, что у нас есть необходимые качества для игры против ПСЖ.
но без ошибок нет футбола
но без ошибок нет футбола