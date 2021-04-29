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«Я рассмеялся ему в лицо». Шевченко рассказал о конфликте с Матерацци

29 апреля 2021, 12:59

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил случай из своей футбольной карьеры.

Инцидент произошёл в 2005 году. Играя за «Милан» в матче Серии А против «Кальяри», Шевченко получил перелом скулы. Из-за повреждения украинец пропустил несколько недель. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» встретился с «Интером», а Шевченко играл с металлическими пластинами в скуле. Тогда у нападающего произошёл конфликт с защитником «нерадзурри» Марко Матерацци.

В тоннеле «Сан-Сиро» перед дерби Лиги чемпионов, где я попытался сыграть с пятью металлическими пластинами в скуле, которую я сломал двумя месяцами ранее, Матерацци сказал мне, что в этом матче с моим лицом случится нечто плохое. Я рассмеялся ему в лицо. Не для того, чтобы поставить себя выше его, а потому, что я знал, что в жизни он не такой. Просто мы — часть шоу, и у каждого есть своя роль. У него была роль плохого парня.

Стоит отметить, что Шевченко отметился забитым мячом в той встрече, а «Милан» победил со счётом 2:0.

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Ozabot
Ozabot
29 апреля в 13:42
Разозлил Андрюху на пике формы и получил гол.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 апреля в 13:14
был защитник в Италии. Не помню, как его фамилия "пьянович", "пьянич", может ошибаюсь. Хорват он был или нет. Но по-моему с Балкан. Он играл, кажется, за Рому, за Интер, если не ошибаюсь. Но игрок был знаменитый своим характером. вот тот был точно "плохим". Я бы сказал на своей волне...
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 13:05
Можно сказать, повезло же тебе Андрюха !!! С ним шутки плохи !!!
Брулин
Брулин
29 апреля в 13:04
Ну и правильно все сделал "Царь"!
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