Рахимов — о своём увольнении: «Это смелость, а не трусость»

Бывший главный тренер «Уфы» рассказал о своем увольнении.

Тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало — и кто-то, наверное, будет держаться за свое кресло до последнего. Загоняя самого себя в тупик. Я же всегда руководствуюсь интересами дела, которое не должно пострадать. Это смелость, а не трусость.

Тренерская репутация завоевывается работой и игрой команды. Я считаю, за шесть месяцев «Уфа» сильно изменилась.

Самое главное, в игре появилась системность. Больше нет разрывов между линиями, команда умеет играть блоком за линией мяча. Вне зависимости от того, где он находится — на своей половине поля или на чужой. Мы лучше контролируем мяч, пытаемся менять направление атак, поднимаем высоко крайних защитников, создавая преимущество на флангах. Хорват Мрзляк, которого еще в ноябре взяли как свободного агента, невероятно мобилен, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Перестроился Кротов, стал жестче вести единоборства. Сейчас именно эти футболисты в инсайдных зонах и определяют лицо «Уфы».