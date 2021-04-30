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Рахимов — о своём увольнении: «Это смелость, а не трусость»

30 апреля 2021, 09:32

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о своем увольнении.

Тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало — и кто-то, наверное, будет держаться за свое кресло до последнего. Загоняя самого себя в тупик. Я же всегда руководствуюсь интересами дела, которое не должно пострадать. Это смелость, а не трусость.

Тренерская репутация завоевывается работой и игрой команды. Я считаю, за шесть месяцев «Уфа» сильно изменилась.

Самое главное, в игре появилась системность. Больше нет разрывов между линиями, команда умеет играть блоком за линией мяча. Вне зависимости от того, где он находится — на своей половине поля или на чужой. Мы лучше контролируем мяч, пытаемся менять направление атак, поднимаем высоко крайних защитников, создавая преимущество на флангах. Хорват Мрзляк, которого еще в ноябре взяли как свободного агента, невероятно мобилен, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Перестроился Кротов, стал жестче вести единоборства. Сейчас именно эти футболисты в инсайдных зонах и определяют лицо «Уфы».

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Kaguzuti
Kaguzuti
30 апреля в 12:47
    Союзник противников
    Союзник противников
    30 апреля в 12:35
    "Навёл порядок" и ушёл...Теперь можно года три говорить,что всё на моём багаже.Ну если минимальные успехи у команды будут!
    galem72
    galem72
    30 апреля в 11:47
    "...тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало..."

    Тренеров в РФии так же мало, как и клубов в рпл. Зря он себя к таковым причисляет...
    112910415
    112910415
    30 апреля в 10:13
    разумный человек
    Caniggia
    Caniggia
    30 апреля в 09:53
    Ну конечно, смелость! Первым бежать с тонущего корабля - это просто отвага не иначе!
    ABir
    ABir
    30 апреля в 09:46
    Грандов не тренировал, в основном приглашали в клубы уже с проблемами. Рахимов ещё найдёт свою команду.
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