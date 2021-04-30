Сычёв: «Думаю, „Локомотив“ вполне способен отсрочить „Зениту“ праздник»

Экс-нападающий «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Зенита» в 28-м туре РПЛ .

Думаю, «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад. Однако, наверняка, футболисты «Зенита» думают по-другому, так что посмотрим. Что касается гонки со «Спартаком» за второе место, то тут «Локомотив» пока фаворит.