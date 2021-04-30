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Сычёв: «Думаю, „Локомотив“ вполне способен отсрочить „Зениту“ праздник»

30 апреля 2021, 07:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Зенита» в 28-м туре РПЛ.

Думаю, «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад. Однако, наверняка, футболисты «Зенита» думают по-другому, так что посмотрим. Что касается гонки со «Спартаком» за второе место, то тут «Локомотив» пока фаворит.

Ранее появилась информация о том, что матч «Зенит» — «Локомотив» разрешат провести с 75% заполняемостью трибун.

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Все комментарии
Kaguzuti
Kaguzuti
30 апреля в 12:49
Отсрочит, но не лишит, а свиньи будут злыми.
Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 12:34
Митрофан МедвеДюков не допустит этого-в Питере в грядущее празднование такие средства ГАЗПРОМ забабахал!
oFANATo
oFANATo
30 апреля в 11:57
И это правильно....
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 09:11
Вполне возможно и вероятно так и будет !!!
Maksat Karanov
Maksat Karanov
30 апреля в 08:54
трансферы не сохраняются
КЭТиК
КЭТиК
30 апреля в 08:47
Победа Зенита может помочь Спартаку.
112910415
112910415
30 апреля в 08:41
возможны разные варианты
beefs
beefs
30 апреля в 08:21
Вилков поможет, ах да, уже не Вилков...
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 08:20
Ничейку наверное сбацают.
VAN ARM
VAN ARM
30 апреля в 08:19
ну тут точно решат свистки))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 08:11
Мы думаем так и произойдёт.
lotsman
lotsman
30 апреля в 08:06
Отсрочить, да, но не отменить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 08:01
Тут все возможно..
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