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Широков — о ЦСКА: «Требовать от Олича чего-то за месяц странно»

29 апреля 2021, 21:13

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о работе Ивицы Олича на посту главного тренера «армейцев».

Он чуть ниже опустил Влашича по позиции – видимо, тот в сборной так играет. Но когда он выходил играть второго форварда, был опаснее, на мой взгляд, – сейчас больше дистанция до ворот.

Состав наигран, схема понятна. Требовать от Олича чего-то за месяц странно, тем более на фоне травм. Хотя, наверное, думали, что эмоционально команда встрепенется.

У Олича еще есть матчи с прямыми конкурентами, ЦСКА всегда славился тем, что побеждал, когда не верили в команду, славился своим духом. Но мой прогноз, что в еврокубки команда не попадет.

Когда нет результата, всегда разговоры о переменах. Тренера поменяли, кого следующего менять – наверное, кого-то из руководителей. Нужно это перетерпеть и показать в трех оставшихся матчах результат, и разговоры утихнут.

Ранее о ситуации в клубе высказался экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 10:53
в новом сезоне уже
VAN ARM
VAN ARM
30 апреля в 08:18
менять тренера на финеше не менее странно)))
oFANATo
oFANATo
30 апреля в 00:14
Быстро только кошки родятся ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 23:20
Рома стал рассуждать нормально.
Beekeeper
Beekeeper
29 апреля в 22:34
никто и не ждет результатов от Олича, по крайней мере в обще в этом сезоне, а журналюгам лишь бы написать чем хуже статья тем лучше.
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 22:30
Даже странно слышать от Широкова здравый комментарий.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 22:01
У нас любят мгновенные изменения, желательно в лучшую сторону
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 21:56
В коем веке полностью согласен с Ромкой!!! Всё верно расписал !!!
Сп62
Сп62 ответ mihaluch (раскрыть)
29 апреля в 21:44
Вопрос, как долго ждать прийдётся.
ДАША Д
ДАША Д
29 апреля в 21:43
Подождем, когда совсем провалится.
drug01
drug01
29 апреля в 21:42
Просто надо играть смелее...
Николай Еремеев
Николай Еремеев
29 апреля в 21:41, ред.
Да тут в команде треть состава сидит на чемоданах после ухода Ганчаренко - что с них требовать то( они сейчас будут беречь себя от травм ) , им и раньше ,тем более и сейчас безразлична судьба команды - они же в душе варяги ,а не патриоты клуба..патриотов то наберется дай бог половина игроков и это все на совести Бабаева и Ганчаренко-они собирали эту команду .
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 21:31
Олич не пешка ждём результат.
makkie
makkie
29 апреля в 21:26
Ой ли?
Тедеско сразу взяли в оборот и требовали, чтобы он показывал результат.
Вспоминаю крики Черданцева, Мостового и прочих эГспертов.
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 21:22
Классная отмазка.
beefs
beefs
29 апреля в 21:20
он прав, сейчас говорить о достижениях рановато...
SHMEL258
SHMEL258
29 апреля в 21:19
Оличу опыта не хватает, плюс попал к нам в очень неудачное время.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 21:15
Требовать начнём в следуещем сезоне!
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