Широков — о ЦСКА: «Требовать от Олича чего-то за месяц странно»

Бывший полузащитник ЦСКА поделился мнением о работе на посту главного тренера «армейцев».

Он чуть ниже опустил Влашича по позиции – видимо, тот в сборной так играет. Но когда он выходил играть второго форварда, был опаснее, на мой взгляд, – сейчас больше дистанция до ворот.

Состав наигран, схема понятна. Требовать от Олича чего-то за месяц странно, тем более на фоне травм. Хотя, наверное, думали, что эмоционально команда встрепенется.

У Олича еще есть матчи с прямыми конкурентами, ЦСКА всегда славился тем, что побеждал, когда не верили в команду, славился своим духом. Но мой прогноз, что в еврокубки команда не попадет.

Когда нет результата, всегда разговоры о переменах. Тренера поменяли, кого следующего менять – наверное, кого-то из руководителей. Нужно это перетерпеть и показать в трех оставшихся матчах результат, и разговоры утихнут.