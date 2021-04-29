Широков — о ЦСКА: «Требовать от Олича чего-то за месяц странно»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о работе Ивицы Олича на посту главного тренера «армейцев».
Он чуть ниже опустил Влашича по позиции – видимо, тот в сборной так играет. Но когда он выходил играть второго форварда, был опаснее, на мой взгляд, – сейчас больше дистанция до ворот.
Состав наигран, схема понятна. Требовать от Олича чего-то за месяц странно, тем более на фоне травм. Хотя, наверное, думали, что эмоционально команда встрепенется.
У Олича еще есть матчи с прямыми конкурентами, ЦСКА всегда славился тем, что побеждал, когда не верили в команду, славился своим духом. Но мой прогноз, что в еврокубки команда не попадет.
Когда нет результата, всегда разговоры о переменах. Тренера поменяли, кого следующего менять – наверное, кого-то из руководителей. Нужно это перетерпеть и показать в трех оставшихся матчах результат, и разговоры утихнут.
Ранее о ситуации в клубе высказался экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин.
Тедеско сразу взяли в оборот и требовали, чтобы он показывал результат.
Вспоминаю крики Черданцева, Мостового и прочих эГспертов.
Тедеско сразу взяли в оборот и требовали, чтобы он показывал результат.
Вспоминаю крики Черданцева, Мостового и прочих эГспертов.