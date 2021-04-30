Рахимов: «Урунову пора понять: он не свободный художник»

Бывший главный тренер «Уфы» высказал мнение об игре полузащитника , который зимой перешел из «Спартака» в клуб из Башкирии на правах аренды.

У него прекрасная техника, скорость, любого может накрутить один в один. Мы объясняли, что делать это необходимо ближе к чужой штрафной. А не в середине поля, когда потеря мяча рискует обернуться молниеносной контратакой. Кроме того, Урунов, уже обыграв соперника, часто не бежит вперед, а притормаживает, убирает мяч под себя и начинает финтить по второму кругу.

Парень адекватный, восприимчивый. Но увлекается! Еще Урунову пора понять: он не свободный художник. В таких клубах, как «Уфа», свободных художников вообще не бывает!

Урунов обязан отрабатывать в обороне. Причем ему это по силам. Он же взрывной. Способен быстро накрыть соперника, навязать борьбу, выцарапать мяч. А в атаке должен быть более эффективен в завершающей фазе. Когда врывается на скорости в свободную зону, обыгрывает защитника и бьет по воротам. Либо катит мяч под удар партнеру.