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Рахимов: «Урунову пора понять: он не свободный художник»

30 апреля 2021, 09:56

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказал мнение об игре полузащитника Остона Урунова, который зимой перешел из «Спартака» в клуб из Башкирии на правах аренды.

У него прекрасная техника, скорость, любого может накрутить один в один. Мы объясняли, что делать это необходимо ближе к чужой штрафной. А не в середине поля, когда потеря мяча рискует обернуться молниеносной контратакой. Кроме того, Урунов, уже обыграв соперника, часто не бежит вперед, а притормаживает, убирает мяч под себя и начинает финтить по второму кругу.

Парень адекватный, восприимчивый. Но увлекается! Еще Урунову пора понять: он не свободный художник. В таких клубах, как «Уфа», свободных художников вообще не бывает!

Урунов обязан отрабатывать в обороне. Причем ему это по силам. Он же взрывной. Способен быстро накрыть соперника, навязать борьбу, выцарапать мяч. А в атаке должен быть более эффективен в завершающей фазе. Когда врывается на скорости в свободную зону, обыгрывает защитника и бьет по воротам. Либо катит мяч под удар партнеру.

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Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 12:31
...и вообще не художник,а мазилка,или богомаз.
makkie
makkie
30 апреля в 10:44
Вот и в Спартаке у парня были огромные проблемы с игровым мышлением... и с желанием.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
30 апреля в 10:31
Не свободный художник, а маляр на стройке)
112910415
112910415
30 апреля в 10:14
и кто теперь поправит Урунова ?!
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 10:11
Это работа тренера, - Объяснить !!!
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