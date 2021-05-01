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Игонин: «Досрочное чемпионство никогда не шло на пользу чемпионату»

01 мая 2021, 12:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч петербургской команды с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.

Учитывая выступления «Локомотива» в последнее время, «Зенит» как минимум должен не проиграть. «Зенит» должен показать свою игру, чтобы все рассуждения о силе команды Семака сошли на нет. При неудачном раскладе будет достаточно много поводов говорить о том, что «Зенит» не так безоговорочно силен, как об этом сегодня утверждается.

В первую очередь это будет имиджевый матч, а уже во вторую – чемпионский или нет. Для меня не очень принципиально, чтобы чемпион был выявлен досрочно или определился в последнем игровом дне. Последний игровой день, в котором будет решаться судьба чемпионства, будет говорить о том, что мы находимся в более конкурентной среде. Досрочное чемпионство никогда не шло на пользу чемпионату.

В последнее время я вижу, что «Спартак» более настроен на второе место, до сих пор сражается за место в Лиге чемпионов. И можно сказать, что «красно-белые» действительно заслужили второе место. Но, учитывая изменения и правильные решения в последние месяцы, – это заслуга «Локомотива» и руководства.

Те ошибки, которые были у «Спартака», во многом и не позволили ему совершенно спокойно сегодня находиться на второй строчке турнирной таблицы. Это и «газизовские», и тренерские истории – то, что очень сильно мешало команде спокойно думать только о футболе.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
01 мая в 13:49
Досрочное чемпионство Зенита во многом зависит от конкурентов насколько они готовы составить достойную борьбу за первое место. И то что Зенит досрочно может стать чемпионом разве вина  команды, а это скорее всего соперники своими нестабильными результатами оказывают услугу досрочно стать первым в этой гонки.  Которая в последствии является проблемой в еврокубках, где уровень сопротивление команд  намного выше чем в чемпионате и результатом которого становится последнее место в своей группе.  Поэтому чем сильнее команды тем интереснее чемпионат и гарантия хороших результатов в еврокубках. Удачи 
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 13:46
"Учитывая выступления «Локомотива» в последнее время, «Зенит» как минимум должен не проиграть."

"И можно сказать, что «красно-белые» действительно заслужили второе место – это заслуга «Локомотива» и руководства."

Просто антилогичный набор слов....)))
Лишний раз подчёркивает....не у всех надо брать интервью в праздничный день....
Arelaw
Arelaw
01 мая в 13:45
Скорее всего, Зенит станет чемпионом, Локомотив займёт 2 место. А 3 место займёт либо Рубин, либо ЦСКА. Спартак в лучшем случае займёт в итоге 4 место. И то если ПФК Сочи даст осечку
Сидор новый
Сидор новый
01 мая в 13:10
А досрочного может и не быть
Вoлхв
Вoлхв
01 мая в 12:56
Думаю, что будет очень интересная игра
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