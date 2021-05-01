Игонин: «Досрочное чемпионство никогда не шло на пользу чемпионату»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч петербургской команды с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ .

Учитывая выступления «Локомотива» в последнее время, «Зенит» как минимум должен не проиграть. «Зенит» должен показать свою игру, чтобы все рассуждения о силе команды Семака сошли на нет. При неудачном раскладе будет достаточно много поводов говорить о том, что «Зенит» не так безоговорочно силен, как об этом сегодня утверждается.

В первую очередь это будет имиджевый матч, а уже во вторую – чемпионский или нет. Для меня не очень принципиально, чтобы чемпион был выявлен досрочно или определился в последнем игровом дне. Последний игровой день, в котором будет решаться судьба чемпионства, будет говорить о том, что мы находимся в более конкурентной среде. Досрочное чемпионство никогда не шло на пользу чемпионату.

В последнее время я вижу, что «Спартак» более настроен на второе место, до сих пор сражается за место в Лиге чемпионов. И можно сказать, что «красно-белые» действительно заслужили второе место. Но, учитывая изменения и правильные решения в последние месяцы, – это заслуга «Локомотива» и руководства.

Те ошибки, которые были у «Спартака», во многом и не позволили ему совершенно спокойно сегодня находиться на второй строчке турнирной таблицы. Это и «газизовские», и тренерские истории – то, что очень сильно мешало команде спокойно думать только о футболе.