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Геркус: «Интуиция говорит, что „Зенит“ станет чемпионом в матче с „Локо“»

01 мая 2021, 12:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч «железнодорожников» с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ.

Матч очень важен для обеих команд. Для «Зенита» это матч за первое место, для «Локомотива» – за второе. Будет очень эмоциональная игра. Плюс для «железнодорожников» этот матч станет проверкой состоятельности системы, которую выстраивает Николич. Испытание «Спартаком» прошли, «Ростовом» – прошли, ЦСКА – прошли. Осталось последнее.

Для «Зенита» этот матч будет важным с точки зрения того, чтобы обыграть ближайшего преследователя. Тогда поутихнут разговоры о том, что клуб выигрывает титулы за счёт игр со слабыми соперниками. Для чемпионата это будет очень важная и показательная игра, с точки зрения интриги для болельщиков.

Оформит ли «Зенит» чемпионство в матче с «Локомотивом»? Интуиция подсказывает, что да. Все серии когда-нибудь заканчиваются. Есть много факторов в пользу того, что победная серия «Локомотива» закончится в Санкт-Петербурге. Новую манеру «железнодорожников» уже изучили и пытаются ей противодействовать. У кого-то получается, у кого-то нет.

Перед глазами у Семака будет богатый материал, поэтому он сможет навязать сопернику борьбу. Ну и плюс качества исполнителей «Зениту» хватит, чего не было у предыдущих противников «Локомотива». Москвичам будет очень тяжело.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 мая в 09:41
а счёт не сказала ...
Garrincha58
Garrincha58
01 мая в 18:28
даже без интуиции Губерниев сказал что Зенит станет чемпионом но не завтра
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 мая в 13:59
интуиции не существует, ага
berda2003
berda2003
01 мая в 13:55
получил под 63 - пошёл в философы... когда вёл локомотив на тот свет, интуиция ничего подсказывала? а тут перед пасхой наступило просветление? зажравшееся мурло!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
01 мая в 13:53
интуиция, серия заканчивается... тут не знаешь что через 5 минут может произойти). игра покажет, а молоть языком - да ну его...)
альсато
альсато
01 мая в 13:52
..тот , кто НЕ СОМНЕВАЕТСЯ-либо пророк, или 56)))))
cska1948
cska1948
01 мая в 13:43
Станет или нет Зенит завтра чемпионом знает Карасёв, но судьи интервью не дают...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 мая в 13:33
Сухина маякнул, что такого соперника не потянет
Kaguzuti
Kaguzuti
01 мая в 13:27
У Зенита нет конкурентов, скоро станет чемпионом.
n272nm
n272nm
01 мая в 13:16
Не станет Зенит завтра чемпионом. В 29 туре золото оформим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 13:09, ред.
Праздники только стартуют ........а Геркус уже с Интуицией разговаривает....
dadrail
dadrail
01 мая в 13:07
Скорее всего сыграют в ничью...
izrafel
izrafel
01 мая в 12:59
Не так все просто Локо молодцы еще те
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