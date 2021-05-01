Геркус: «Интуиция говорит, что „Зенит“ станет чемпионом в матче с „Локо“»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч «железнодорожников» с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ .

Матч очень важен для обеих команд. Для «Зенита» это матч за первое место, для «Локомотива» – за второе. Будет очень эмоциональная игра. Плюс для «железнодорожников» этот матч станет проверкой состоятельности системы, которую выстраивает Николич. Испытание «Спартаком» прошли, «Ростовом» – прошли, ЦСКА – прошли. Осталось последнее.

Для «Зенита» этот матч будет важным с точки зрения того, чтобы обыграть ближайшего преследователя. Тогда поутихнут разговоры о том, что клуб выигрывает титулы за счёт игр со слабыми соперниками. Для чемпионата это будет очень важная и показательная игра, с точки зрения интриги для болельщиков.

Оформит ли «Зенит» чемпионство в матче с «Локомотивом»? Интуиция подсказывает, что да. Все серии когда-нибудь заканчиваются. Есть много факторов в пользу того, что победная серия «Локомотива» закончится в Санкт-Петербурге. Новую манеру «железнодорожников» уже изучили и пытаются ей противодействовать. У кого-то получается, у кого-то нет.

Перед глазами у Семака будет богатый материал, поэтому он сможет навязать сопернику борьбу. Ну и плюс качества исполнителей «Зениту» хватит, чего не было у предыдущих противников «Локомотива». Москвичам будет очень тяжело.