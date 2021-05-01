Дивеев — о травмах в ЦСКА: «У каждого клуба бывают чёрные полосы»

Защитник ЦСКА прокомментировал ситуацию с большим количеством травм в армейском клубе.

Нужно пройти через это. У каждого клуба бывают чёрные полосы — взять даже «Ливерпуль», потерявший в одно время ван Дейка и других защитников. В моей линии ситуация действительно непростая: сломались Мага с Марио, нет Вадика Карпова, давно травмированы Набабкин и Бруно Фукс. В центре играем вдвоем с Витей Васиным, но понимаем: мы должны дать максимум и в этих условиях.

Мне нужно беречься? Да куда уже беречься, до конца сезона всего три игры (улыбается). Надо всегда биться до конца. Если пересмотреть кубковую игру с «Локомотивом», можно увидеть, как они бросались под каждый мяч. И ничего, все живы-здоровы.