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Дивеев — о травмах в ЦСКА: «У каждого клуба бывают чёрные полосы»

01 мая 2021, 13:34

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ситуацию с большим количеством травм в армейском клубе.

Нужно пройти через это. У каждого клуба бывают чёрные полосы — взять даже «Ливерпуль», потерявший в одно время ван Дейка и других защитников. В моей линии ситуация действительно непростая: сломались Мага с Марио, нет Вадика Карпова, давно травмированы Набабкин и Бруно Фукс. В центре играем вдвоем с Витей Васиным, но понимаем: мы должны дать максимум и в этих условиях.

Мне нужно беречься? Да куда уже беречься, до конца сезона всего три игры (улыбается). Надо всегда биться до конца. Если пересмотреть кубковую игру с «Локомотивом», можно увидеть, как они бросались под каждый мяч. И ничего, все живы-здоровы.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
01 мая в 15:34
Да уж, тяжёлая ситуация у ЦСКА. Ну надо пройти этот период достойно !!! Удачи тебе ЦСКА !!! Всем Добра !!!
VAN ARM
VAN ARM
01 мая в 14:02
так у вас белых давно не просматривается))))))))))))
STVA 1
STVA 1
01 мая в 13:41
У того же Ливерпуля череда травм по мнению Игоря, но я думаю в таких ситуациях есть что-то общее! Где-то не довосстановились , где-то перезагрузились наоборот!Перед выходом на поле плохо размялся или разогрелся , в особенности когда погода холодная!А может персонал (массажист и так далее) плохо выполняли свою работу!В таких клубах не должно быть мелочей! И думаю по окончании сезона будет разбор полетов!
gen.v3trov
gen.v3trov
01 мая в 13:41
Да травмы это зло футбола, нынешний цска чем то напоминает мадридский Реал, куча травм, из-за чего некем подменить лидеров, во многих случаях приходится выпускать молодёжь, но тем не менее и те, и те стараются держать планку, выгрызают победы в тех матчах, в которых раньше играли в пол ноги, при этом играть приходится не в одном турнире, с одной стороны конечно это и морально и физически тяжело, но с другой стороны показывает стержень команды и боевой дух
STVA 1
STVA 1
01 мая в 13:36
Все не просто так!
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