«Кай стал примером для всего „Челси“». Тухель — о дубле Хаверца

Главный тренер «Челси» после матча АПЛ с «Фулхэмом» (2:0) выделил игру автора дубля полузащитника .

Ему по-прежнему еще есть над чем работать, но сегодня я полностью доволен им. Его вклад в итоговый результат оказался решающим. Сегодня они с Тимо [Вернером] действовали впереди при поддержке Мэйсона [Маунта] и Хакима [Зиеша]. Он был вовлечен во все опасные атаки и ситуации.

Для меня он является отличным примером отношения к делу, поскольку во вторник он был одним их тех, кто не вышел в старте [против «Реала»]. Тем не менее сегодня он играл не с мыслями о том, что наконец-то понадобился команде, мог бы получить больше времени в Мадриде или вынужден играть только против соперников уровня «Фулхэма». Он продемонстрировал абсолютный профессионализм.

Он использовал свой шанс, показал свои возможности, и это то, чего мы ждем от каждого из игроков, особенно в такие напряженные отрезки сезона. Нам нужны те, кто полностью предан своему делу и клубу. Это значит, что каждый должен проявлять себя за отведенное время.

Неважно, есть ли у тебя 5 минут, 15 минут или целый матч, ты должен продемонстрировать тренеру свои возможности и добавить ему головной боли с выбором состава на следующий матч. Сегодня Кай в полной мере продемонстрировал это, став примером для всей команды.