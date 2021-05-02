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«Кай стал примером для всего „Челси“». Тухель — о дубле Хаверца

02 мая 2021, 09:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ с «Фулхэмом» (2:0) выделил игру автора дубля полузащитника Кая Хаверца.

Ему по-прежнему еще есть над чем работать, но сегодня я полностью доволен им. Его вклад в итоговый результат оказался решающим. Сегодня они с Тимо [Вернером] действовали впереди при поддержке Мэйсона [Маунта] и Хакима [Зиеша]. Он был вовлечен во все опасные атаки и ситуации.

Для меня он является отличным примером отношения к делу, поскольку во вторник он был одним их тех, кто не вышел в старте [против «Реала»]. Тем не менее сегодня он играл не с мыслями о том, что наконец-то понадобился команде, мог бы получить больше времени в Мадриде или вынужден играть только против соперников уровня «Фулхэма». Он продемонстрировал абсолютный профессионализм.

Он использовал свой шанс, показал свои возможности, и это то, чего мы ждем от каждого из игроков, особенно в такие напряженные отрезки сезона. Нам нужны те, кто полностью предан своему делу и клубу. Это значит, что каждый должен проявлять себя за отведенное время.

Неважно, есть ли у тебя 5 минут, 15 минут или целый матч, ты должен продемонстрировать тренеру свои возможности и добавить ему головной боли с выбором состава на следующий матч. Сегодня Кай в полной мере продемонстрировал это, став примером для всей команды.

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Все комментарии
ceret
ceret
02 мая в 13:18
Кай прогрессирует
sv_1969
sv_1969
02 мая в 11:09
У парня есть все данные вырасти в звезду!
shlomo
shlomo
02 мая в 10:14
Удачи в дальнейшем
STVA 1
STVA 1
02 мая в 10:06
Поддержка это главное..
hаrut
hаrut
02 мая в 09:57
Хорошая игра была
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