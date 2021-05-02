«Всё по-прежнему в наших руках». Конте — о победе в Серии А

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Кротоне» (2:0).
Мы знаем, что близки [к чемпионству] и абсолютно спокойны. Не думаю, что было бы правильно зависеть от кого-то.
Все знают, что мы добились такого большого отрыва с помощью работы и нам не нужно никого за это благодарить. Все по-прежнему в наших руках.
«Нерадзурри» станут чемпионами Италии, если «Аталанта» не обыграет в воскресенье «Сассуоло».
Ждем официального оформления чемпионства Интера.
Всем здоровья.
Ждем официального оформления чемпионства Интера.
Всем здоровья.