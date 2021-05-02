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«Всё по-прежнему в наших руках». Конте — о победе в Серии А

02 мая 2021, 08:49
КротонеЛоготип футбольный клуб Кротоне0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Кротоне» (2:0).

Мы знаем, что близки [к чемпионству] и абсолютно спокойны. Не думаю, что было бы правильно зависеть от кого-то.

Все знают, что мы добились такого большого отрыва с помощью работы и нам не нужно никого за это благодарить. Все по-прежнему в наших руках.

«Нерадзурри» станут чемпионами Италии, если «Аталанта» не обыграет в воскресенье «Сассуоло».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
02 мая в 11:04, ред.
слабейший чемпион на моей памяти в серии-а...да и выиграли вы не из-за какой-то своей силы,а из-за ковида,кучи травм у Юве и перестройки без тренера.
swed27
swed27
02 мая в 10:16
в кои веки в Италии сменится чемпион
mihaluch
mihaluch
02 мая в 10:14
Чемпионство только дело времени.
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 09:46
Уже ясно что станут чемпионами.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 09:39
Интеру вряд ли кто то помешает взять чемпионство. На данном этапе - это самая стабильная команда наряду с Аталантой. Думаю , что форс мажора не случится и Интер без проблем примерит лавровый венок. Гегемония Ювентуса , похоже, закончена.
Ждем официального оформления чемпионства Интера.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
02 мая в 09:36
Иногда можно и Интеру стать чемпионом, с чем их и поздравляю.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 09:33
Уже можно поздровляться
Баобаб
Баобаб
02 мая в 09:32
Поглядим на Конте в ЛЧ. Обычно полный швах. А так-то Интер чемпион, с чем и поздравляю.
shlomo
shlomo
02 мая в 09:00
Нужно не упустить победу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 08:54
Интер,давай вперёд!
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