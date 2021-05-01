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Пануччи: «„Ювентус“ очень плохо выступил, нельзя этого отрицать»

01 мая 2021, 16:02

Бывший итальянский футболист Кристиан Пануччи прокомментировал отсутствие чемпионской гонки в Серии А.

Я не ожидал, что «Интер» так рано выиграет Скудетто, но это не значит, что они этого не заслужили. «Интер» заслужил титул, он постепенно прогрессировал.

«Ювентус» очень плохо выступил, нельзя этого отрицать. Даже Андреа Пирло заявил, что недоволен тем, как пошли дела.

У «Ювентуса» самая сильная команда на бумаге, но в этом сезоне не складывалось впечатление, что они могут побороться за Скудетто.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 16:49
Выступили плохо,могли лучьше!
Gahi
Gahi
01 мая в 16:33, ред.
Как говорится побежишь за двумя зайцами то останешься ни с чем. Так и с Ювентусом случилось, безоговорочный претендент на победу в чемпионате и главная задача стоявшая перед командой последние годы была победа в Лиги Чемпионов для этого и приобретали Роналду. Но видимо слишком большая задача была поставлена перед  Ювентусом, что команда не смогла справиться с ней и осталась без чемпионства. Так что нужно готовиться лучше к новому сезону, а Интер действительно был хорош в этом розыгрыше и заслуженно находится на верхней строчки турнирной таблицы. Удачи 
VAN ARM
VAN ARM
01 мая в 16:17
это слабо сказано)))полный крах)))
Василий Корнечук
Василий Корнечук
01 мая в 16:07
Все относительно. Есть куда падать
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