Пануччи: «„Ювентус“ очень плохо выступил, нельзя этого отрицать»

Бывший итальянский футболист прокомментировал отсутствие чемпионской гонки в Серии А.

Я не ожидал, что «Интер» так рано выиграет Скудетто, но это не значит, что они этого не заслужили. «Интер» заслужил титул, он постепенно прогрессировал.

«Ювентус» очень плохо выступил, нельзя этого отрицать. Даже Андреа Пирло заявил, что недоволен тем, как пошли дела.

У «Ювентуса» самая сильная команда на бумаге, но в этом сезоне не складывалось впечатление, что они могут побороться за Скудетто.