«Слишком суровое наказание». Куман — о своём отстранении на 2 матча

Главный тренер «Барселоны» перед матчем 34-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» высказался о своей дисквалификации. Куман получил красную карточку на 66-й минуте матча 33-го тура с «Гранадой» (1:2) и впоследствии был дисквалифицирован на 2 игры.

Мы собираемся подать апелляцию, так как, по мне, это слишком суровое наказание за высказывание. Если ты действительно кого-то оскорбляешь, то тебя дисквалифицируют на 20 матчей. Завтра я не смогу присутствовать на тренерской скамье, но у нас есть другие тренеры. Они смогут преодолеть сложившиеся обстоятельства.