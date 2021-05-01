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«Слишком суровое наказание». Куман — о своём отстранении на 2 матча

01 мая 2021, 15:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед матчем 34-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» высказался о своей дисквалификации. Куман получил красную карточку на 66-й минуте матча 33-го тура с «Гранадой» (1:2) и впоследствии был дисквалифицирован на 2 игры.

Мы собираемся подать апелляцию, так как, по мне, это слишком суровое наказание за высказывание. Если ты действительно кого-то оскорбляешь, то тебя дисквалифицируют на 20 матчей. Завтра я не смогу присутствовать на тренерской скамье, но у нас есть другие тренеры. Они смогут преодолеть сложившиеся обстоятельства.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 15:55
Могли бы и одним матчем ограничиться!
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