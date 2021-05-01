Моуриньо заявил, что планирует взять отпуск перед возвращением в футбол

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что пока не планирует возвращаться в большой футбол.

У меня нет никаких планов сейчас. Продолжаю вести обычный образ жизни. Чувствую себя отлично. Пока что я в отпуске.

У меня появилось больше времени для анализа и работы над ошибками. Я решил немного подождать перед возвращением в футбол. Возможно, работа в следующем сезоне будет преждевременной, посмотрим.