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Моуриньо заявил, что планирует взять отпуск перед возвращением в футбол

01 мая 2021, 15:05

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что пока не планирует возвращаться в большой футбол.

У меня нет никаких планов сейчас. Продолжаю вести обычный образ жизни. Чувствую себя отлично. Пока что я в отпуске.

У меня появилось больше времени для анализа и работы над ошибками. Я решил немного подождать перед возвращением в футбол. Возможно, работа в следующем сезоне будет преждевременной, посмотрим.

Ранее сообщалось, что Моуриньо будет работать на радиостанции.

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dzvinka
dzvinka
01 мая в 17:22
неделю назад заявлял "я всегда готов"))) но видать ковую команду для развода найти все сложнее и сложнее
Ironigor
Ironigor
01 мая в 15:10
РАДИО 📻, О РАДИО !!!
ТЫ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛА МОЮ !!! Ж.Мауриньо .
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