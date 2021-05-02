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Зидан: «„Реал“ снова не пропустил. Мы добыли хорошую победу»

02 мая 2021, 08:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после победы в матче 34-го тура Примеры с «Осасуной» (2:0).

Мы снова не пропустили, за это можно только порадоваться. Мы добыли хорошую победу. В конце матча я был рад за игроков.

В первой половине мы имели пять моментов, и то, что не забили, немного расстроило. Я сказал футболистам в перерыве, что гол близок, но нужно продолжать играть так же и быть терпеливыми.

Я был очень рад за них – именно им приходится тяжелее всего. С голом пришло облегчение.

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berda2003
berda2003 ответ MRHM-1988 (раскрыть)
02 мая в 16:03
    MRHM-1988
    MRHM-1988 ответ berda2003 (раскрыть)
    02 мая в 15:08
    Барселона же пропускает от второсортной команды два мяча .
    berda2003
    berda2003
    02 мая в 10:05
    не пропустить от второсортной команды - большое достижение для "гранда"...
    izrafel
    izrafel
    02 мая в 10:03
    Победа это уже хорошо
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    02 мая в 09:33
    Реал лучший, с победой!
    swed27
    swed27
    02 мая в 09:11
    Реал воспрял к концу сезона
    eleven LC
    eleven LC
    02 мая в 08:55
    Пораньше надо забивать,так ведь никаких нервов не хватит
    Особенно в этом сезоне когда каждая потеря очков может стоить титула
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 мая в 08:30
    Пропустить от Осасуны это небольшое геройство
    Ironigor
    Ironigor
    02 мая в 08:24
    Могли и посалиднее выиграть !!!
    beefs
    beefs
    02 мая в 08:22
    а разве бывают плохие победы...
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