Зидан: «„Реал“ снова не пропустил. Мы добыли хорошую победу»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями после победы в матче 34-го тура Примеры с «Осасуной» (2:0).

Мы снова не пропустили, за это можно только порадоваться. Мы добыли хорошую победу. В конце матча я был рад за игроков.

В первой половине мы имели пять моментов, и то, что не забили, немного расстроило. Я сказал футболистам в перерыве, что гол близок, но нужно продолжать играть так же и быть терпеливыми.

Я был очень рад за них – именно им приходится тяжелее всего. С голом пришло облегчение.