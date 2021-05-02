Влашич может пропустить около месяца из-за травмы

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков оценил характер травмы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).
У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца.
Влашич может играть, но не думаю, что есть смысл ставить его на последние игры. Уже понятно, какое место займет ЦСКА. Особой мотивации здесь нет. Пусть футболист как следует вылечится. Это главная заповедь наших спортивных врачей.
Оличу не позавидуешь. Всем здоровья.
Оличу не позавидуешь. Всем здоровья.