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Влашич может пропустить около месяца из-за травмы

02 мая 2021, 19:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков оценил характер травмы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца.

Влашич может играть, но не думаю, что есть смысл ставить его на последние игры. Уже понятно, какое место займет ЦСКА. Особой мотивации здесь нет. Пусть футболист как следует вылечится. Это главная заповедь наших спортивных врачей.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 мая в 21:55
Похоже Гончаренко опять свинью подложил с тренером по физ подготовки или это наши доблестные селекционеры???
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 20:18
страшная сказка продолжается))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 20:17
Всё,нам конец!
SHMEL
SHMEL
02 мая в 19:57
Нам уже в этом чемпионате ничего не светит, поэтому стоит поберечь Николу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 мая в 19:55
Вышел из лазарета Кучаев, Влашич занял его место. Опять травмированы 8 игроков основы.
Оличу не позавидуешь. Всем здоровья.
drug01
drug01
02 мая в 19:34
Доброго здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 19:31
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    02 мая в 19:21
    Концовка сезона у ЦСКА полный пипец
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