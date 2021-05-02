Влашич может пропустить около месяца из-за травмы

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков оценил характер травмы полузащитника ЦСКА , которую он получил в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца.