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Червиченко: «Против „Лейпцига“ Ракицкого и Ловрена обгоняют как стоячих»

02 мая 2021, 23:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».

Я ожидал, что «Зенит» может выиграть сегодня, но, чтобы вот так и в одну калитку — удивительно. Видно было, что собрались, а особенно Малком. Если бы всегда так играл, то «Зенит» бы стал чемпионом не за два-три тура до конца, а за четыре-пять. Сегодня понятно, за что отдавали деньги. Но, к сожалению, это палка, которая стреляет на один раз из пяти.

Перед Лигой чемпионов нужно скорость добавлять в команду. На уровне «Локомотива» и РПЛ «Зенит» обыгрывает, а выходит в Европу и вот. Понятное дело, что с другими клубами Ловрен и Ракицкий успевают и будут ещё года два-три успевать, а против «Лейпцига» их обгоняют как стоячих. Нужно ещё на края хотя бы скоростных поставить. Мостовой прибавил, например, а вот Круговой не очень. Сутормин тоже не прибавил, сегодня пожадничал. Есть над чем работать «Зениту». Можно Мухина у «Локомотива» перехватить, Жамалетдинова. Даже у нас в РПЛ можно нахватать ребят, необязательно иностранцев. С этим составом, который сейчас, опять будут проблемы в ЛЧ. Этот состав не дня неё. Также мне кажется, что ещё у «Зенита» всегда проблемная позиция — вратарь.

«Зенит» стал чемпионом заслуженно. В долгую они смотрелись лучше остальных. Кажется, что и судейство в их пользу меньше всего обсуждалось. В этом плане у нас «Локомотив» преуспел, «Спартаку» прилетало. А «Зенит» не убивали, но и подарков никто не делал. Даже сегодняшний первый мяч обсуждают сегодня, но как по мне, просто фактура у них разная, у Рыбуса и Дзюбы.

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Project Pandora
Project Pandora ответ Locomotive Breath (раскрыть)
03 мая в 09:56
    112910415
    112910415
    03 мая в 08:46
    очень внутреннее чемпионство
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    03 мая в 00:51, ред.
    Теперь главное в жеребьёвке лч...шарики зарядить)
    n272nm
    n272nm ответ M1 Game (раскрыть)
    03 мая в 00:20
    Сколько денег Газпром заплатил Локомотиву за сегодняшнее позорище?! Озвучь сумму, не стесняйся!
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков
    02 мая в 23:17
    Локомотив заслужил...клоун....
    STVA 1
    STVA 1
    02 мая в 23:17
    Червь наплёл лабуды какой-то!Можно там перехватить можно здесь!Да отдайте всех уж!
    И все равно нас будут нагибать в ЕК пока у нас будет такой чемп!
    M1 Game
    M1 Game
    02 мая в 23:13
    Зенит не заслужил , их чемпионства это деньги Газпрома.
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