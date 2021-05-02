Червиченко: «Против „Лейпцига“ Ракицкого и Ловрена обгоняют как стоячих»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».

Я ожидал, что «Зенит» может выиграть сегодня, но, чтобы вот так и в одну калитку — удивительно. Видно было, что собрались, а особенно Малком. Если бы всегда так играл, то «Зенит» бы стал чемпионом не за два-три тура до конца, а за четыре-пять. Сегодня понятно, за что отдавали деньги. Но, к сожалению, это палка, которая стреляет на один раз из пяти.

Перед Лигой чемпионов нужно скорость добавлять в команду. На уровне «Локомотива» и РПЛ «Зенит» обыгрывает, а выходит в Европу и вот. Понятное дело, что с другими клубами Ловрен и Ракицкий успевают и будут ещё года два-три успевать, а против «Лейпцига» их обгоняют как стоячих. Нужно ещё на края хотя бы скоростных поставить. Мостовой прибавил, например, а вот Круговой не очень. Сутормин тоже не прибавил, сегодня пожадничал. Есть над чем работать «Зениту». Можно Мухина у «Локомотива» перехватить, Жамалетдинова. Даже у нас в РПЛ можно нахватать ребят, необязательно иностранцев. С этим составом, который сейчас, опять будут проблемы в ЛЧ . Этот состав не дня неё. Также мне кажется, что ещё у «Зенита» всегда проблемная позиция — вратарь.

«Зенит» стал чемпионом заслуженно. В долгую они смотрелись лучше остальных. Кажется, что и судейство в их пользу меньше всего обсуждалось. В этом плане у нас «Локомотив» преуспел, «Спартаку» прилетало. А «Зенит» не убивали, но и подарков никто не делал. Даже сегодняшний первый мяч обсуждают сегодня, но как по мне, просто фактура у них разная, у Рыбуса и Дзюбы.