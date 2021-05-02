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Геркус: «Семак вошёл в когорту одних из лучших тренеров в истории РПЛ»

02 мая 2021, 23:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Зенита» над «железнодорожниками» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Меня «Зенит» удивил. В какой-то степени даже унизительно выиграли. Теперь сомнений точно никаких нет, какая команда самая сильная. Все вопросы сняты, здесь нечем крыть. К этому относиться можно как угодно. Можно только поздравить «Зенит». А «Локомотиву» пожелать работать. Им надо не переживать. Это было хорошее лекарство от головокружения, все гордились этой серией. Но теперь вот можно будет чуть опуститься и продолжать работать.

Семак сделал большое дело, он молодец. Получается, что вошёл в когорту одних из лучших тренеров в истории РПЛ. Здесь против фактов не попрешь. Ему никто не может ничего противопоставить.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 11:21
хм ... по-русски так сказать нельзя
oFANATo
oFANATo
03 мая в 12:52
О какой когорте идет речь? У нас в РПЛ только один отечественный тренер выигрывал все в России и Кубке УЕФА.
stanichnik
stanichnik
03 мая в 00:27
Герус конечно специалист авторитетный, но с ним можно не согласиться. После третьего подряд титула завоеванного командой Семака, Сергея Богдановича можно причислить к категории успешных тренеров, но в когорту сильнейших ему еще рано. Все его достижения ограничиваются только РПЛ и у этих достижений слишком много слагаемых к которым ГТ имеет косвенное отношение к которым можно отнести админ ресурс, финансы и т.д. А чтобы действительно войти в число заслуженных и великих надо начинать добиваться чего-то на международном уровне, а с этим пока у Сергея Богданович очень печально.
Оновтун
Оновтун
03 мая в 00:24
Это эпичная фраза, которая войдет в топ самых убого-смехотворных похвал в истории РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 23:18
Один из лучших...
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