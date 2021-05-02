Геркус: «Семак вошёл в когорту одних из лучших тренеров в истории РПЛ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Зенита» над «железнодорожниками» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Меня «Зенит» удивил. В какой-то степени даже унизительно выиграли. Теперь сомнений точно никаких нет, какая команда самая сильная. Все вопросы сняты, здесь нечем крыть. К этому относиться можно как угодно. Можно только поздравить «Зенит». А «Локомотиву» пожелать работать. Им надо не переживать. Это было хорошее лекарство от головокружения, все гордились этой серией. Но теперь вот можно будет чуть опуститься и продолжать работать.