Игонин: «Когда „Зенит“ готов и мотивирован, соперников у него нет»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал досрочное чемпионство питерского клуба.

РПЛ «Зенит» заслуженно взял. Тем более, после сегодняшнего матча ни у кого не осталось вопросов, обыграть «Локомотив», о котором так много разговоров. Правильно президент сказал: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом». Тут как нельзя кстати попался «Локо» и «Зенит» доказал, что они лучший клуб на данный момент.

Другие клубы стараются создавать конкуренцию, но чемпионство проиграть мог только сам «Зенит». Когда питерцы готовы и мотивированы, соперников у них нет. На дистанции клуб смотрится достаточно сильно. И что самое главное, это не просто команда – клуб! «Зенит» тем и силён, от врачей, пресс-службы, стадиона и так далее до команды – «Зенит» лучший клуб. Тот же «Спартак», у них вечные перемещения, у «Локомотива» тоже, у «Динамо» с тренером проблемы. Команды у них не плохие, но именно клуб должен быть в порядке. «Зенит» это в очередной раз доказал.