Ракицкий: «Мы заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства в РПЛ .

Три года назад «Локомотив» в Москве обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В подсознании у нас это было. Мы хотели добиться положительного результата, тем более атмосфера сумасшедшая, наши болельщики — самые лучшие. Мы не могли даже вничью сыграть. Мы добились шикарного результата и заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд. Всех поздравляю, всем спасибо.

Сезон был непростой — то ковид, то травмы у ребят. Многие ребята пропустили по 5-6 матчей, те же Азмун или Ловрен. Хочу пожелать всем футболистам здоровья.