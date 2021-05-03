ГлавнаяНовости

Ракицкий: «Мы заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд»

03 мая 2021, 20:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства в РПЛ.

Три года назад «Локомотив» в Москве обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В подсознании у нас это было. Мы хотели добиться положительного результата, тем более атмосфера сумасшедшая, наши болельщики — самые лучшие. Мы не могли даже вничью сыграть. Мы добились шикарного результата и заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд. Всех поздравляю, всем спасибо.

Сезон был непростой — то ковид, то травмы у ребят. Многие ребята пропустили по 5-6 матчей, те же Азмун или Ловрен. Хочу пожелать всем футболистам здоровья.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
03 мая в 23:45
Назовите какая команда из РПЛ в Европе не опозорилась, может быть, цска?
Izmar
Izmar
03 мая в 23:44
Конкуренты Зенита щедро одаривают его очками весь сезон без всякой борьбы.
burlone
burlone
03 мая в 22:28
Заслуги не измеряются суммами заносов в судейский корпус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 21:23
Да становитесь хоть ещё 100 раз,не жалко,только в Европе не позорьтесь!
Конфедерат
Конфедерат
03 мая в 20:57
Своей дуростью подпортил праздник, извинился бы
beefs
beefs
03 мая в 20:51
заслуженные вы наши...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100