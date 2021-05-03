Осинькин: «Попробуем сыграть так, чтобы „Локомотиву“ было сложно»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал выход команды в РПЛ , а также поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива».

У нас еще есть два матча, мы бы очень хотели стать чемпионами ФНЛ , а не просто выйти в РПЛ . Плюс есть еще матч на Кубок. Эта радость не одноразовая, мы бережем эмоции. Мы хотим, чтобы у нас были и физические силы, и эмоциональные, чтобы отыграть эти матчи достойно.

То, что «Зенит» смог найти столько уязвимых мест у «Локомотива», и то не сразу, а с помощью футбольной лотереи — это одно. А сможем ли мы по-настоящему настолько слабые места отыскать, не знаю. Сейчас «Локомотив» будет более концентрированный, у него меньше права на ошибку. Мы понимаем, что мы не фавориты, попробуем сыграть так, чтобы им было сложно. Чтобы мы и в атаке искали свои моменты. В большинстве матчей этого сезона фаворитом была команда «Крылья Советов». Нам не совсем привычно играть на контратаках, но мы должны искать в себе резервы, чтобы показать себя.