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Осинькин: «Попробуем сыграть так, чтобы „Локомотиву“ было сложно»

03 мая 2021, 21:10

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выход команды в РПЛ, а также поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива».

У нас еще есть два матча, мы бы очень хотели стать чемпионами ФНЛ, а не просто выйти в РПЛ. Плюс есть еще матч на Кубок. Эта радость не одноразовая, мы бережем эмоции. Мы хотим, чтобы у нас были и физические силы, и эмоциональные, чтобы отыграть эти матчи достойно.

То, что «Зенит» смог найти столько уязвимых мест у «Локомотива», и то не сразу, а с помощью футбольной лотереи — это одно. А сможем ли мы по-настоящему настолько слабые места отыскать, не знаю. Сейчас «Локомотив» будет более концентрированный, у него меньше права на ошибку. Мы понимаем, что мы не фавориты, попробуем сыграть так, чтобы им было сложно. Чтобы мы и в атаке искали свои моменты. В большинстве матчей этого сезона фаворитом была команда «Крылья Советов». Нам не совсем привычно играть на контратаках, но мы должны искать в себе резервы, чтобы показать себя.

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Палыч82
Палыч82 ответ Ironigor (раскрыть)
07 мая в 15:55
Еврокубковое распределение нынче отличное от обычных сезонов, в ЛЕ только обладатели кубка попадают, в ЛЧ чемпион и второе место, 3-4 места в Лигу Конференций. Ну в борьбе Локомотива за серебро чемпионата и за Кубок России - дилеммы нет, все оставшиеся матчи выиграть топ-командам страны вполне по силам. Так что тут или Локо облажается, или Спартак в борьбе за ЛЧ, или Локо оступится более, чем подвиг Крыльев видится.
112910415
112910415
04 мая в 06:09
чудо возможно, но маловероятно
Ironigor
Ironigor
03 мая в 22:45
Не знаю как поведёт себя Локо после разгромного матча с Зенитом, может это станет для команды психологическим ударом , а может всё произойдёт наоборот . Сейчас Локо стал на перепутье , между попаданием в ЛЧ и кубком России. Хотя в ЛЕ они могут попасть и без завоевания кубка. Ну Локо есть самый кубковый клуб и это у них уже в крови после Палыча . Ну а выход в ЛЧ сулит огромные бабосики, которые бы так не помешали Локо для усиления команды, тем более из клуба уходит его самый главный центр защиты, и укрепить состав для Евро кубков . И с этим тоже надо что-то делать. Вообщем стоит делема и её надо решать. Осинькин как думающий тренер тоже наверняка все эти нюансы просчитывает и у него таких проблем нет. Ему надо сосредоточиться на одном единственном матче , который он, во что бы то ни стало захочет выиграть. И на это у него есть свои козыри . И это будет очень интересный, боевой матч в любом раскладе !!! Буду болеть за молодой амбициозный клуб КС который показывает скоростной современный футбол ⚽ !!! Дождёмся развязки !!! Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 мая в 22:24
Разгром от "Зенита" может привести к тому, что "Локомотив" полностью сконцентрируется на завоевании Кубка России, поэтому будет сложнее вдвойне, из пройденных "Крыльями" клубов в кубке России, "Локомотив" - самый сложный, к тому же озлобленный крупным поражением.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 мая в 21:21
У них газпрома нет)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 21:16
Учитесь у Зенита...
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