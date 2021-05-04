«Нижний Новгород» отстранил Евдокимова

1620118899

04 мая 2021, 12:01

Как сообщает источник, игрокам «Нижнего Новгорода» перед тренировкой во вторник объявили, что не будет руководить командой в оставшихся играх сезона.

До конца сезона, в том числе в вероятных переходных матчах, командой будет руководить Антон Хазов.

Руководство клуба недовольно игрой и результатами команды, которая после поражений от «Оренбурга» и «Енисея» практически потеряла шансы на прямой выход в РПЛ .

За два тура до финиша нижегородцы занимают третье место в ФНЛ .

Напомним, Евдокимов возглавил «Нижний Новгород» в 2019 году.