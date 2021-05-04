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«Нижний Новгород» отстранил Евдокимова

04 мая 2021, 12:01

Как сообщает источник, игрокам «Нижнего Новгорода» перед тренировкой во вторник объявили, что Роберт Евдокимов не будет руководить командой в оставшихся играх сезона.

До конца сезона, в том числе в вероятных переходных матчах, командой будет руководить Антон Хазов.

Руководство клуба недовольно игрой и результатами команды, которая после поражений от «Оренбурга» и «Енисея» практически потеряла шансы на прямой выход в РПЛ.

За два тура до финиша нижегородцы занимают третье место в ФНЛ.

Напомним, Евдокимов возглавил «Нижний Новгород» в 2019 году.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
04 мая в 15:22
Нездоровая обстановка. Хотят Аленичева поставить, посмотрим.
Ironigor
Ironigor
04 мая в 12:34, ред.
Игра в Автобус, рано или поздно даёт сбои, что и сказалось в конце сезона. Соответственно это и привело к увольнению Евдокимова. Но с такой игрой в РПЛ нечего делать НН. Я думаю они даже в стыках с любым из соперников, кто им попадёт из РПЛ,будут явными аутсайдерами. И видимо это понимают в руководстве клуба делая этот шаг. Но это решение сейчас уже выглядит каким-то нелепым. Это надо было делать раньше или уже по окончания стыковых матчей. А сейчас такой ход может вообще развалить всю игру в которую они играли при Евдокимове. Может у руководства есть свои какие-то непонятные планы для болельщиков клуба, никто не знает. Посмотрим к чему это приведёт. Но что-то здесь пошло не так, это точно.
Пожелаем скорейшего выхода из создавшейся ситуации! Удачи НН! Всем Добра!
Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 12:11
Ещё ниже опустятся.
ДСА
ДСА
04 мая в 12:02
На стыки там похоже и не надеются.
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