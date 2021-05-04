«Нижний Новгород» отстранил Евдокимова

Как сообщает источник, игрокам «Нижнего Новгорода» перед тренировкой во вторник объявили, что Роберт Евдокимов не будет руководить командой в оставшихся играх сезона.
До конца сезона, в том числе в вероятных переходных матчах, командой будет руководить Антон Хазов.
Руководство клуба недовольно игрой и результатами команды, которая после поражений от «Оренбурга» и «Енисея» практически потеряла шансы на прямой выход в РПЛ.
За два тура до финиша нижегородцы занимают третье место в ФНЛ.
Напомним, Евдокимов возглавил «Нижний Новгород» в 2019 году.
Пожелаем скорейшего выхода из создавшейся ситуации! Удачи НН! Всем Добра!
Пожелаем скорейшего выхода из создавшейся ситуации! Удачи НН! Всем Добра!