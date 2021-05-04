Фонсека отказался от возможности работать в России

По данным источника, представители главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки уведомили клубы РПЛ о том, что специалисту не очень интересна работа в России.
Ранее португальца считали одним из претендентов на замену Доменико Тедеско в «Спартаке».
Есть высокая вероятность, что Фонсека будет уволен из «Ромы» в конце этого сезона.
Согласен. (1,3,5,7 серии)
Не согласен. (2,4,6,8 серии)
Почти согласен, но есть сомнения. С9 по 12 серию.
Почти отказался, но подал на визу в Россию. 15 серия.
Ну и так далее.
Согласен. (1,3,5,7 серии)
Не согласен. (2,4,6,8 серии)
Почти согласен, но есть сомнения. С9 по 12 серию.
Почти отказался, но подал на визу в Россию. 15 серия.
Ну и так далее.