Фонсека отказался от возможности работать в России

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04 мая 2021, 13:02

По данным источника, представители главного тренера «Ромы» уведомили клубы РПЛ о том, что специалисту не очень интересна работа в России.

Ранее португальца считали одним из претендентов на замену Доменико Тедеско в «Спартаке».

Есть высокая вероятность, что Фонсека будет уволен из «Ромы» в конце этого сезона.