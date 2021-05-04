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Фонсека отказался от возможности работать в России

04 мая 2021, 13:02

По данным источника, представители главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки уведомили клубы РПЛ о том, что специалисту не очень интересна работа в России.

Ранее португальца считали одним из претендентов на замену Доменико Тедеско в «Спартаке».

Есть высокая вероятность, что Фонсека будет уволен из «Ромы» в конце этого сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 17:15
никогда себе не простит ! )
dimagas2
dimagas2
04 мая в 16:03
Правильно сделал,на мокшандию это как сразу конец карьеры)))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
04 мая в 15:09
у Фонсеки жена украинка, квартира в Киеве + остальные вытекающие, в РФ ему дорога только когда запустят СП-2
Shustriy
Shustriy
04 мая в 14:19
Нужно выбирать из своих талантов: Аленичев, Тихонов, Ледяхов, Шалимов, Рахимов, Юран, Гунько.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
04 мая в 13:37
С Промесом сериал закончили, приступили к новому. Названия серий:
Согласен. (1,3,5,7 серии)
Не согласен. (2,4,6,8 серии)
Почти согласен, но есть сомнения. С9 по 12 серию.
Почти отказался, но подал на визу в Россию. 15 серия.
Ну и так далее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 мая в 13:20
Теперь понятно почему скрывается фамилия нового тренера для Спартака из Европы. Этот отказался, а другого еще не уговорили. А может другого и нет?
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 13:10
Ещё пожалеет! И не раз)
ДСА
ДСА
04 мая в 13:05
Мало предложили, хотят больше.
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