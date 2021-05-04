Мойес: «Надеюсь, „Вест Хэм“ сможет пробраться в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Вест Хэма» после победы над «Бернли» (2:1) в 34-м туре АПЛ высказался о шансах своей команды выйти в Лигу чемпионов по окончании сезона.

Я надеюсь, что после оставшихся 4 матчей о нас всё ещё будут говорить в контексте Лиги чемпионов.

Мы хотим продолжать работать до последнего дня и посмотреть, сможем ли мы пробраться туда. Вероятно, для этого нам потребуется выиграть все оставшиеся матчи.

Я думаю, что выход в еврокубки в этом году стал бы блестящим достижением. Я должен признать, что сейчас я был бы расстроен непопаданию в них, но я не думаю, что это бы изменило наши ощущения от этого сезона.