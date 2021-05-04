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Мойес: «Надеюсь, „Вест Хэм“ сможет пробраться в Лигу чемпионов»

04 мая 2021, 07:53
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после победы над «Бернли» (2:1) в 34-м туре АПЛ высказался о шансах своей команды выйти в Лигу чемпионов по окончании сезона.

Я надеюсь, что после оставшихся 4 матчей о нас всё ещё будут говорить в контексте Лиги чемпионов.

Мы хотим продолжать работать до последнего дня и посмотреть, сможем ли мы пробраться туда. Вероятно, для этого нам потребуется выиграть все оставшиеся матчи.

Я думаю, что выход в еврокубки в этом году стал бы блестящим достижением. Я должен признать, что сейчас я был бы расстроен непопаданию в них, но я не думаю, что это бы изменило наши ощущения от этого сезона.

На данный момент отставание «Вест Хэма» от идущего 4-м «Челси» составляет 3 очка.

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dzvinka
dzvinka
04 мая в 10:39
Лингарддинье в ЛЧ! Если там играет Дзюбинье - Лингардинье уж точно можно тоже.
Вoлхв
Вoлхв
04 мая в 08:57
Шансы есть, нужно использовать
ДСА
ДСА
04 мая в 08:50
А шансы действительно есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 08:15
Хотел бы на них там посмотреть!
112910415
112910415
04 мая в 07:59
очень трудно !
но не невозможно !
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