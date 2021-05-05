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«Зенит» собирается продлить контракты с Мостовым и Кержаковым

05 мая 2021, 15:12

Полузащитник Андрей Мостовой и голкипер Михаил Кержаков останутся в «Зените».

Как сообщается, питерский клуб намерен предложить футболистам новые контракты. Ожидается, что новое соглашение Мостового будет действовать до лета 2023 года, а Кержакову будет предложен контракт на один сезон.

Напомним, что действующие соглашения игроков с «Зенитом» истекают этим летом.

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протон1
протон1
05 мая в 22:16
керж у них не основной вроде вратарь. отпустили бы его в другой клуб
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 мая в 18:25
Миша не хуже Лунева!
Asper
Asper
05 мая в 15:36
Ой, а вот Мишу оставить - это хорошо.
Во-первых, то он хуже Лунева очень спорно.
Во-вторый, спокойно и долго может сидеть вторым под кем нибудь.
В-третьих, да отстаньте вы уже от человека, наездился вдоволь по стране, дайте дома закончить.
Ironigor
Ironigor
05 мая в 15:17
Всё правильно, нужно продлевать контракт!!!
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