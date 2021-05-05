«Зенит» собирается продлить контракты с Мостовым и Кержаковым

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05 мая 2021, 15:12

Полузащитник и голкипер останутся в «Зените».

Как сообщается, питерский клуб намерен предложить футболистам новые контракты. Ожидается, что новое соглашение Мостового будет действовать до лета 2023 года, а Кержакову будет предложен контракт на один сезон.

Напомним, что действующие соглашения игроков с «Зенитом» истекают этим летом.