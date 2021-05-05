«Зенит» собирается продлить контракты с Мостовым и Кержаковым

Полузащитник Андрей Мостовой и голкипер Михаил Кержаков останутся в «Зените».
Как сообщается, питерский клуб намерен предложить футболистам новые контракты. Ожидается, что новое соглашение Мостового будет действовать до лета 2023 года, а Кержакову будет предложен контракт на один сезон.
Напомним, что действующие соглашения игроков с «Зенитом» истекают этим летом.
Во-первых, то он хуже Лунева очень спорно.
Во-вторый, спокойно и долго может сидеть вторым под кем нибудь.
В-третьих, да отстаньте вы уже от человека, наездился вдоволь по стране, дайте дома закончить.
Во-первых, то он хуже Лунева очень спорно.
Во-вторый, спокойно и долго может сидеть вторым под кем нибудь.
В-третьих, да отстаньте вы уже от человека, наездился вдоволь по стране, дайте дома закончить.