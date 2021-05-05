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Лукас Васкес: «Даже если я уйду, я навсегда останусь болельщиком „Реала“»

05 мая 2021, 14:34

Полузащитник Лукас Васкес рассказал о ситуации с продлением контракта с «Реалом». Текущее соглашение футболиста истекает этим летом, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку.

Я не знаю, что будет с моим контрактом. В конце концов, никогда не знаешь, что будет в будущем. Мне повезло играть за «Реал», клуб, который я поддерживал в детстве. Уйду я или останусь, что бы ни случилось, я всегда буду болельщиком «Реала».

Напомним, что Васкес является воспитанником «Реала». Полузащитник находится в мадридском клубе с 2007 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
05 мая в 14:49
Перес, 57, продли контракт парню, он это заслужил намного больше чем бесполезые Винисиус и Азар.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 14:42
За то честно и откровенно.
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