Лукас Васкес: «Даже если я уйду, я навсегда останусь болельщиком „Реала“»

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05 мая 2021, 14:34

Полузащитник рассказал о ситуации с продлением контракта с «Реалом». Текущее соглашение футболиста истекает этим летом, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку.

Я не знаю, что будет с моим контрактом. В конце концов, никогда не знаешь, что будет в будущем. Мне повезло играть за «Реал», клуб, который я поддерживал в детстве. Уйду я или останусь, что бы ни случилось, я всегда буду болельщиком «Реала».

Напомним, что Васкес является воспитанником «Реала». Полузащитник находится в мадридском клубе с 2007 года.