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«Бавария» объявила об уходе Хави Мартинеса

04 мая 2021, 17:31

«Бавария» на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Хави Мартинеса.

Контракт 32-летнего испанца с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года, «Бавария» приняла решение не продлевать соглашение.

Мартинес выступал за мюнхенский клуб с 2012 года. За это время он 8 раз стал чемпионом Германии, завоевал 5 Кубков и 4 Суперкубка страны, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также взял два титула клубного чемпиона мира.

В конце прошлого года сообщалось, что Мартинес может вернуться в «Атлетик» Бильбао.

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Все комментарии
Carthaginian
Carthaginian
04 мая в 21:17
Спасибо Хави за все! Классный футболист! После его прихода, Бавария взяла ЛЧ в 2013 году, и в этом львиная доля заслуги была Хави, с ним команда обрела стабильности в центре полузащиты. Уникально спокойный игрок, которые безупречно читает игру. Жаль что уходит сейчас, как по мне он очень полезен для команды, как на поле так и в раздевалке. Удачи ему, куда бы он не решил переходить!
sv_1969
sv_1969
04 мая в 18:16
Пора уже!Мож и раньше надо было уйти
Ironigor
Ironigor
04 мая в 17:34, ред.
Чему быть , того не миновать !!! Всему своё время.
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