«Бавария» объявила об уходе Хави Мартинеса

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04 мая 2021, 17:31

«Бавария» на официальном сайте объявила об уходе полузащитника .

Контракт 32-летнего испанца с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года, «Бавария» приняла решение не продлевать соглашение.

Мартинес выступал за мюнхенский клуб с 2012 года. За это время он 8 раз стал чемпионом Германии, завоевал 5 Кубков и 4 Суперкубка страны, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА , а также взял два титула клубного чемпиона мира.

В конце прошлого года сообщалось, что Мартинес может вернуться в «Атлетик» Бильбао.