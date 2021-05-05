Джеррард заявил, что «Рейнджерс» может продлить контракт с 38-летним Дефо

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о ситуации с контрактом нападающего Джермейна Дефо.
Само собой разумеется, что Джермейн Дефо — это тот, кого я глубоко уважаю и кем я восхищаюсь. Он был замечательным игроком. У него была прекрасная карьера.
В данный момент мы ведем переговоры с Джермейном о том, что будет дальше. Но мы хотим быть очень уважительными, мы хотим дать ему время для принятия собственных решений.
Текущее соглашение Дефо с «Рейнджерс» истекает в конце сезона, форварда связывают с переходом в «Сандерленд», за который он выступал с 2015 по 2017 год.
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард может возглавить клуб из Английской Премьер-Лиги.