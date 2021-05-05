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Джеррард заявил, что «Рейнджерс» может продлить контракт с 38-летним Дефо

05 мая 2021, 12:55

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о ситуации с контрактом нападающего Джермейна Дефо.

Само собой разумеется, что Джермейн Дефо — это тот, кого я глубоко уважаю и кем я восхищаюсь. Он был замечательным игроком. У него была прекрасная карьера.

В данный момент мы ведем переговоры с Джермейном о том, что будет дальше. Но мы хотим быть очень уважительными, мы хотим дать ему время для принятия собственных решений.

Текущее соглашение Дефо с «Рейнджерс» истекает в конце сезона, форварда связывают с переходом в «Сандерленд», за который он выступал с 2015 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард может возглавить клуб из Английской Премьер-Лиги.

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