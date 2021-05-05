Глейзеры хотят купить Кейна, чтобы задобрить фанатов «Ман Юнайтед»

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05 мая 2021, 12:19

The Sun сообщает, что семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», готова пойти на смелые трансферы, чтобы задобрить фанатов собственного клуба.

Напомним, что недавно болельщики МЮ устроили настоящий бунт, захватив стадион перед матчем с «Ливерпулем», а также устроив драку с полицейскими.

Руководство «Ман Юнайтед» готово подписать форварда «Тоттенхэма» , чтобы снизить градус негодования фанатов клуба.