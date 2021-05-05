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Глейзеры хотят купить Кейна, чтобы задобрить фанатов «Ман Юнайтед»

05 мая 2021, 12:19

The Sun сообщает, что семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», готова пойти на смелые трансферы, чтобы задобрить фанатов собственного клуба.

Напомним, что недавно болельщики МЮ устроили настоящий бунт, захватив стадион перед матчем с «Ливерпулем», а также устроив драку с полицейскими.

Руководство «Ман Юнайтед» готово подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, чтобы снизить градус негодования фанатов клуба.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
05 мая в 21:45
МЮ надо усилиться реально прям топовыми игроками, чтобы уже за титул бороться. Кейн было время блистал, сейчас как то подсдулся, видимо надоело без титулов. Как вариант можно его взять, лучше конечно сразу с Соном. Нужны готовые матёрые игроки. Тот же Кейн даже наверное лучше будет чем Холланд, так как от второго неизвестно чего ждать.
Hoyar
Hoyar
05 мая в 21:13
Какие нежные фаны, шубу купи, помаду купи.)
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
05 мая в 20:44
Погба реально надоел, толку маловато за такие деньги...
Павел Якунин
Павел Якунин
05 мая в 20:43
Кавани как раз норм на позиции центрфорварда, не повредит ли подвоз конкурента...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Viduka (раскрыть)
05 мая в 19:12
А вот тут я полностью с вами согласен. Годы идут , а быть легендой без трофейной команды не каждый захочет.
Viduka
Viduka ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 мая в 16:01, ред.
Кейн хочет трофеев, поэтому вероятность ухода из ТТХ грядущим летом как никогда высока. Только вот в этом плане более подходящим для него вариантом был бы МанСити, особенно с учетом их нужды в центральном нападающем.
lobsterdam
lobsterdam
05 мая в 14:56
а может, они просили что-то другое и покупка Кейна лишь еще больше разожжет страсти? К тому же самого-то спросили, кого хотят купить?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
05 мая в 13:53
Лучше оставить Кавани, Погба и купить Санчо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 13:34, ред.
Глейзеры хотят купить Кейна, чтобы задобрить фанатов "Ман Юнайтед"...и разозлить фанатов "Тоттенхэма"...

Им походу всё равно... кто их терпеть не может...
Странные все эти Глейзеры...для того чтоб купить хороших игроков им надо увидеть как фанаты с полицией дерутся.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 13:28
Надо перенять у них опыт!
Garrincha58
Garrincha58
05 мая в 13:20
сколько им надо нападающих?
dzvinka
dzvinka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
05 мая в 13:17
Роналду видится лишним в этом списке, но вам видней конечно же.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 мая в 13:06
Говорю как болельщик МЮ:
Кейна, Роналду, Грилиша и вместо Линделёфа кого-нибудь, тогда будете прощены.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 12:54
А Кейн об этом знает??? Его то спросили, чего он хочет???
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 12:50
Дело за малым - купить.
VAN ARM
VAN ARM
05 мая в 12:47
очередная глупость))) но улыбнуло))
izrafel
izrafel
05 мая в 12:20
Одного хотения мало будет
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