Глейзеры хотят купить Кейна, чтобы задобрить фанатов «Ман Юнайтед»

The Sun сообщает, что семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», готова пойти на смелые трансферы, чтобы задобрить фанатов собственного клуба.
Напомним, что недавно болельщики МЮ устроили настоящий бунт, захватив стадион перед матчем с «Ливерпулем», а также устроив драку с полицейскими.
Руководство «Ман Юнайтед» готово подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, чтобы снизить градус негодования фанатов клуба.
Им походу всё равно... кто их терпеть не может...
Странные все эти Глейзеры...для того чтоб купить хороших игроков им надо увидеть как фанаты с полицией дерутся.....
Им походу всё равно... кто их терпеть не может...
Странные все эти Глейзеры...для того чтоб купить хороших игроков им надо увидеть как фанаты с полицией дерутся.....
Кейна, Роналду, Грилиша и вместо Линделёфа кого-нибудь, тогда будете прощены.
Кейна, Роналду, Грилиша и вместо Линделёфа кого-нибудь, тогда будете прощены.